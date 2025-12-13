Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á và hành trình vì một Việt Nam vững tin

Sáng 13-12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPHCM), nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tổ chức buổi ra mắt và giới thiệu sách ảnh 80 năm - Một Việt Nam vững tin (NXB Thông tấn). Đây là ấn phẩm đánh dấu 30 năm gắn bó cùng nghệ thuật nhiếp ảnh của tác giả.

Chia sẻ về cuốn sách thứ 24 được xuất bản, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cho biết: “Đây là cuốn sách tập hợp nhiều sự kiện về đất nước Việt Nam trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới, một Việt Nam hội nhập. Qua tác phẩm này, tôi đã ghi lại câu chuyện về tình quân dân ấm áp, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ không ngại khó khăn để giúp đỡ nhân dân".

80 năm - Một Việt Nam vững tin đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình làm nghề của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Ảnh: HỒNG ÂN

Tập sách ảnh 80 năm - Một Việt Nam vững tin dày khoảng 200 trang với 3 phần, mỗi phần mang đến một cảm xúc và tinh thần khác nhau, khơi gợi góc nhìn mới về một Việt Nam đầy ấm áp, nghĩa tình và luôn đoàn kết phát triển trong thời đại mới.

80 năm - Một Việt Nam vững tin là ấn phẩm thứ 24 được xuất bản của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Ảnh: HỒNG ÂN

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch hội Nhiếp ảnh TPHCM bày tỏ: “Điều làm nên sự đặc biệt của cuốn sách là sự đan xen giữa hình ảnh “con người đời thường” và “con người trong nhiệm vụ”. Bên cạnh nụ cười, lá cờ và niềm vui giản dị của nhân dân là những hình ảnh đầy kỷ luật, mạnh mẽ của lực lực vũ trang, của các đội hình diễu binh, của thế hệ trẻ trong quân ngũ. Tất cả cùng kể một câu chuyện chung: Việt Nam vững tin vì có nhân dân đoàn kết, có thế hệ trẻ tiếp nối, có quân đội mạnh mẽ của đất nước đang vươn mình hội nhập”.

Một số ảnh từ sách đang được trưng bày tại Nhà văn hóa Thanh niên. Ảnh: HỒNG ÂN

Ngoài giao lưu ra mắt sách ảnh 80 năm - Một Việt Nam vững tin, dịp này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á còn tổ chức triển lãm ảnh cùng tên, diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15-12.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á nhận kỷ lục với nội dung: “Người đã có 30 năm gắn bó cùng nghệ thuật Nhiếp ảnh với 24 ấn phẩm xuất bản, đạt nhiều giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế”. Ảnh: HỒNG ÂN

Nhân dịp ra mắt sách ảnh 80 năm - Một Việt Nam vững tin, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cũng vinh dự được xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Người đã có 30 năm gắn bó cùng nghệ thuật Nhiếp ảnh với 24 ấn phẩm xuất bản, đạt nhiều giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế”.

HỒNG ÂN