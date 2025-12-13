Đượm nghĩa tri ân nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống Địa đạo Củ Chi

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi (19-12-1995 – 19-12-2025), nhiều hoạt động ý nghĩa, đượm tình đoàn kết, lan tỏa nghĩa tri ân đã được tổ chức trên địa bàn xã Củ Chi và các xã lân cận.

Ngày 13-12, tại Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây, TPHCM), khu di tích phối hợp cùng Đoàn Bác sĩ Tâm Việt, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Ban Liên lạc Truyền thống Quê hương Củ Chi “Đất thép thành đồng” tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Củ Chi và 6 xã lân cận.

Ban Tổ chức trao tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Quê hương Củ Chi “Đất thép thành đồng”, nhấn mạnh: Hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp nối truyền thống quê hương Củ Chi Anh hùng không chỉ trong chiến đấu mà còn góp sức thiết thực xây dựng đời sống mới, nơi tình người, tình đồng chí, đồng bào luôn được gìn giữ và lan tỏa.

Y, bác sĩ Đoàn Bác sĩ Tâm Việt khám bệnh tổng quát, tư vấn sức khỏe cho người dân

Đồng chí bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành để duy trì thường xuyên chương trình chăm sóc sức khỏe, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống người dân địa phương trong những năm tiếp theo.

Ngay sau lễ khai mạc, 1.100 người dân đã được các y bác sĩ thuộc Đoàn Bác sĩ Tâm Việt khám bệnh tổng quát, tư vấn sức khỏe, và cấp thuốc miễn phí.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 1.100 suất quà (mỗi phần quà bao gồm nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt) chung tay góp sức nhỏ, động viên các gia đình có thêm điều kiện đón năm mới ấm áp, đủ đầy.

Tại chương trình, người dân còn được cắt tóc, phục vụ ăn sáng miễn phí

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

MẠNH THẮNG - NGUYÊN PHÚ