Hồ Trung Dũng trích một phần lợi nhuận bán album "Alive" ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngày 11-12, ca sĩ Hồ Trung Dũng ra mắt album "Alive" gồm 11 ca khúc tự sáng tác, kể hành trình yêu người, yêu đời qua âm nhạc. Toàn bộ lợi nhuận từ đợt pre-order (đặt hàng trước) từ ngày 11 đến 15-12 sẽ được anh trích ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Hồ Trung Dũng lan tỏa thông điệp yêu thương qua album mới

Album phát hành dưới định dạng CD + USB kèm lyric book (sổ tay) được thiết kế chỉn chu, đặt hàng trước với giá 666.000 đồng.

Alive là dự án đặc biệt mở ra hành trình âm nhạc mà Hồ Trung Dũng dành trọn sự trân quý cho mọi thăng trầm của cuộc sống: từ những phút giây bình yên, niềm vui giản dị đến cả những khoảnh khắc yếu lòng. Âm nhạc trong album là sự cộng hưởng hài hòa giữa nội lực mạnh mẽ và sự tinh tế nhẹ nhàng, dẫn dắt người nghe tìm thấy ánh sáng ngay giữa những ngã rẽ chông chênh nhất.

Sau tất cả, Alive đọng lại như một lời khẳng định dõng dạc nhưng rất đỗi dịu dàng rằng: Mỗi người đều có quyền chọn con đường riêng, bởi chỉ cần được sống, được hiện diện với chính mình, và luôn chọn yêu giữa những ngã rẽ, bạn đã là một người hùng theo cách riêng.

Từ ngày 11 đến 15-12, album được mở bán đặt hàng trước trên hệ thống C’Ticket. Doanh thu từ đợt này sẽ được gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để ủng hộ đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Hồ Trung Dũng chia sẻ: “Alive là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế. Tôi tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan toả nhiều hơn”.

Hồ Trung Dũng cho hay, sắp tới sẽ tổ chức một buổi Listening Space - nơi những câu chuyện phía sau 11 bài hát được kể bằng cảm xúc chân thật. Ngay sau khi phát hành album vật lý, ê-kip sẽ phát hành cassette phiên bản giới hạn chỉ 50 băng. Đây là loại băng qua tuyển chọn công phu từ thị trường Việt Nam và quốc tế, Maxell Type II - Chrome quality, được góp nhặt riêng lẻ và kiểm tra chất lượng từng chiếc trước khi thu âm để đảm bảo tính đồng bộ cũng như chất lượng của thành phẩm.

