Jimmii Nguyễn đồng hành cùng chương trình “Áo ấm đến trường” trong Du ca lần 4

Trong đêm Du ca lần 4 diễn ra tối 3-1-2026 tại Mây Lang Thang – The Nest (phường Lang Biang, Đà Lạt), ca sĩ Jimmii Nguyễn sẽ trích một phần doanh thu bán vé để cùng chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng tặng 1.000 áo ấm cho trẻ em vùng thiên tai tại Lâm Đồng.

Jimmii Nguyễn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng trong Du ca lần thứ 4

Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ ba chuyến Du ca trước, đêm nhạc lần này mang chủ đề Cay, với khách mời là ca sĩ – nhạc sĩ Trương Lê Sơn và ca sĩ – nhạc sĩ Khắc Hưng. Lấy cảm hứng từ ca khúc Tình như lá bay xa, khán giả có thể viết lời nhắn gửi gắm của mình treo lên “cây tâm sự”, để MC Vân Hugo chuyển thành những cuộc đối thoại thú vị cùng Jimmii Nguyễn.

Chương trình gồm 25 ca khúc được biên tập và phối mới theo hình thức liên khúc, đan xen các nhạc phẩm về tình yêu và quê hương như: Mùa xuân ca giữa quê hương, Hò khoan, Cúi xuống… cùng phần trình diễn các nhạc cụ mang sắc thái chữa lành như sáo trúc, handpan, kèn điện tử...

Đánh giá Khắc Hưng là nghệ sĩ có tư duy sáng tác hiện đại và đồng điệu, Jimmii Nguyễn tin rằng sự kết hợp giữa hai thế hệ sẽ mang đến trải nghiệm giàu màu sắc.

Ca sĩ Jimmii Nguyễn và ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Hưng

Trong khi đó, sự góp mặt của Trương Lê Sơn – người đã gắn bó với âm nhạc Đà Lạt hơn một thập kỷ – cũng hứa hẹn nhiều tiết mục sâu lắng.

Ca sĩ - nhạc sĩ Trương Lê Sơn

Gắn bó với hoạt động thiện nguyện, chuỗi Du ca nhiều năm qua đã trao 3.000 cuốn sách đến học sinh THCS, THPT tại các địa phương thông qua Tủ Sách Nhân ái. Ở lần tổ chức thứ tư, ê-kíp tiếp tục giữ vững tinh thần vì cộng đồng bằng việc đồng hành cùng chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải tặng 1.000 áo ấm cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại đây.

Chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức, cá` nhân.

Jimmii Nguyễn chia sẻ, cốt lõi của Du ca là kết nối con người, dùng âm nhạc xoa dịu nỗi đau và lan tỏa lòng nhân ái. Anh kỳ vọng những chiếc áo ấm gửi tặng học sinh vùng thiên tai sẽ góp thêm động lực, niềm lạc quan để các em vững bước tới trường. Jimmii Nguyễn và gia đình trong Du ca

TIỂU TÂN