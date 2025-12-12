14 tác phẩm đạt giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V

Chiều 12-12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai và Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13-12-1940 – 13-12-2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại lễ trao giải

Đây là giải thưởng Văn học, nghệ thuật mang tên nhà giáo, nhà báo, nhà văn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Ngọc Hiển.

Giải thưởng được xét tặng, truy tặng cho tác giả, đồng tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị xuất sắc về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh về Cà Mau qua các thời kỳ kháng chiến; trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước.

Qua đó, nhằm biểu dương, tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật; động viên, khuyến khích, thúc đẩy và định hướng hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Giải thưởng được xét tặng định kỳ 5 năm 1 lần và được công bố, trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13-12). Đến nay, giải thưởng đã qua 5 lần xét tặng.

Tham gia giải thưởng lần này, có 80 tác phẩm của 53 tác giả trong và ngoài tỉnh thuộc 9 chuyên ngành: âm nhạc, kiến trúc, múa, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học và văn nghệ dân gian.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh Cà Mau sau hợp nhất, lực lượng văn nghệ sĩ đông đảo hơn, không gian sáng tác rộng hơn. Thực tiễn đời sống của tỉnh với những bước chuyển mình mạnh mẽ, các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đã và đang khởi công, thi công khẩn trương, quyết liệt, khi hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội đột phá phát triển, đưa tỉnh Cà Mau trở thành điểm sáng về kinh tế, văn hóa - xã hội của khu vực và cả nước. Đây là nguồn cảm hứng vô tận cho văn nghệ sĩ sáng tác.

Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội phát triển, cũng còn không ít khó khăn, thách thức, đó là yêu cầu đổi mới tư duy, góc nhìn, cách thức truyền tải thông điệp về chân - thiện - mỹ trong đời sống hiện đại, nhịp sống số.

14 tác phẩm của 10 tác giả và 4 nhóm tác giả đạt Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V, gồm: Ca khúc Gởi Cà Mau của nhạc sĩ Thanh Trúc, ca khúc Tiểu đoàn U Minh của nhạc sĩ Lê Lương, ca khúc Sáng mãi một niềm tin của tác giả Võ Văn Yên; phim tài liệu Siết chặt vòng quay diệt địch do Lê Châu đại diện nhóm tác giả, phim tài liệu Bệnh viện trong rừng đước do Nguyễn Thuý Liễu đại diện nhóm tác giả; bộ tranh Ký hoạ kháng chiến của hoạ sĩ Nguyễn Hiệp, tranh lụa Những người mẹ của hoạ sĩ Lý Phước Như, tranh sơn dầu Hoa tràm U Minh của hoạ sĩ Dư Minh Chiến; ảnh đen trắng Nâng cấp mặt đường của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Nam Sơn, ảnh màu Giúp dân thu hoạch lúa vùng ngập lụt của nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Tấn Truyền; vở cải lương Mảnh ghép - Hai cuộc đời do nghệ sĩ sân khấu Nguyễn Văn Mần đại diện nhóm tác giả, bài vọng cổ Bến đợi của nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ; tập thơ Lá cuối mùa của tác giả Nguyễn Thái Thuận; công trình nghiên cứu Thờ cúng Bác Hồ ở Cà Mau của nhóm tác giả do nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Quynh đại diện nhóm tác giả.

TẤN THÁI