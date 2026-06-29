Sáng 29-6, chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các phương tiện và hàng hóa tới Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất, đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài.

Chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng hỗ trợ và hàng hóa tới Venezuela. Ảnh: PHAN ANH

Chuyến bay mang số hiệu VN66 chở 124 nhân sự, 10 chó nghiệp vụ cùng 25 tấn hàng hóa và khí tài. Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp), chuyến bay tiếp tục hành trình đến sân bay quốc tế Simón Bolívar (thủ đô Caracas, Venezuela), dự kiến hạ cánh lúc 12 giờ 10 phút (giờ địa phương) cùng ngày.

Để kịp thời bảo đảm công tác vận chuyển cho đoàn công tác, ngoài lực lượng phục vụ mặt đất, Vietnam Airlines bố trí phi hành đoàn 23 người, gồm: 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất. Đồng thời, hãng khẩn trương hoàn tất công tác hậu cần, các thủ tục xin phép bay trong thời gian ngắn.

Chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng hỗ trợ và hàng hóa tới Venezuela. Ảnh: PHAN ANH

Theo Vietnam Airlines, việc bố trí máy bay và nguồn lực khai thác cho nhiệm vụ đặc biệt này có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác thường lệ trên một số đường bay của Vietnam Airlines trong những ngày tới như điều chỉnh giờ bay hoặc đổi loại máy bay.

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