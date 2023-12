Chuyên gia: Thành công của 8Wonder khai phá “cửa sáng” cho du lịch Việt

5 giá trị đỉnh cao của 8Wonder

Những giai điệu “ngọt như đường” của bản hit tỉ view “Sugar” vang lên khi bầu trời Phú Quốc đã chuyển dần về đêm. Bài hát cuối cùng của Maroon 5 tại 8Wonder Winter Festival diễn ra trong khung cảnh vô cùng tráng lệ, khi sân khấu khổng lồ của 8Wonder rực sáng, kết hợp cùng những tràng pháo hoa nở rộ trên không trung. Phía dưới, cả vạn khán giả và Maroon 5 đã làm nên bản “collab” đặc biệt khi cùng cất cao những lời hát nổi tiếng toàn thế giới: I don’t wanna be/Needing your love/I just wanna be/Deep in your love/And it’s killing me/When you’re away… Rất nhiều người đã không kìm được cảm xúc trong giây phút thăng hoa của siêu đại nhạc hội 8Wonder Winter Festival đêm 16-12 tại Phú Quốc United Center.

Với rất nhiều du khách và người hâm mộ, chuyến du lịch tới Phú Quốc là trải nghiệm khó quên trong đời. Đảo Ngọc không chỉ là nơi fan hâm mộ gặp gỡ thần tượng mà hơn tất cả, đó là nơi du khách, người yêu nhạc được đắm chìm trong không gian âm nhạc đỉnh cao.

Có mặt trực tiếp tại Phú Quốc, CEO của một nền tảng trực tuyến, người đã có 25 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp giải trí Mỹ và Việt Nam thừa nhận, ở 8Wonder Phú Quốc, ông thấy 5 giá trị chỉ có ở những lễ hội âm nhạc quốc tế, gồm: Sự sáng tạo và độc đáo; Sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng và người hâm mộ; Trải nghiệm hấp dẫn, kết hợp giữa âm nhạc và show diễn; Sân khấu và âm thanh chất lượng cao; Khả năng tổ chức chuyên nghiệp.

Theo ông, tất cả những tiêu chí trên thực tế đã được đáp ứng đầy đủ ngay từ 8Wonder tại Nha Trang và được nối dài tại 8Wonder Winter ở Phú Quốc. “Đẳng cấp quốc tế của 8Wonder rõ ràng không chỉ thể hiện ở sự kiện riêng lẻ mà đã được nâng thành tiêu chuẩn thống nhất”, vị CEO nói.

Từ công thức thành công của 8Wonder, chuyên gia phát triển điểm đến Bùi Quốc Việt, nguyên thành viên Hội đồng tư vấn độc lập của Hiệp hội Lữ hành Châu Á - Thái Bình Dương dự đoán về xu hướng dịch chuyển mới. Thay vì phải cất công, bỏ chi phí lớn cho những chuyến đi nước ngoài, người hâm mộ Việt hoàn toàn có thể thỏa mãn mong muốn ấy ngay tại “sân nhà”. Thậm chí, không ít người yêu nhạc các nước cũng sẽ coi Việt Nam là một trong những nơi “phải đến” nếu muốn tận hưởng những show âm nhạc đỉnh cao và gặp gỡ những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất thế giới.

“Đó là cơ hội để công nghiệp biểu diễn, văn hóa Việt Nam có bước phát triển đột phá. Du khách các nước tới Việt Nam sẽ không chỉ bởi những tên tuổi ngôi sao mà còn chính những sản phẩm âm nhạc, giải trí của riêng Việt Nam”, ông Việt nhận xét.

Cơ hội trở thành “hub du lịch” của thế giới từ 8Wonder

Sức lan tỏa của 8Wonder không chỉ gói gọn trong ngành công nghiệp giải trí. Rõ ràng, với sức hút khủng của một sự kiện tầm cỡ, 8Wonder sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ cho ngành du lịch. “Với giá trị cộng hưởng từ các siêu sao ca nhạc thế giới, đẳng cấp trải nghiệm của sự kiện, 8Wonder sẽ là đòn bẩy để Phú Quốc và Việt Nam sẽ trở thành điểm đến nổi tiếng thế giới, được yêu mến và đủ sức hấp dẫn để thu hút đông đảo du khách quay trở lại”, ông Juergen Doerr, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl cho biết.

Bằng chứng có thể thấy ngay từ Nha Trang, Phú Quốc qua 2 đại nhạc hội. Tháng 7-2023, thời điểm diễn ra 8Wonder đầu tiên, trên các nền tảng kết nối, lượng đặt phòng tăng 100% thậm chí 200% tại thành phố biển Nha Trang trong những ngày diễn ra sự kiện. Hay, tại Phú Quốc, dù không nhiều thuận lợi vì giá vé máy bay đắt đỏ nhưng rất nhiều khách sạn tại đảo Ngọc, đặc biệt là gần khu vực tổ chức sự kiện đã có tỉ suất lấp đầy gần như tuyệt đối, theo thống kê của nhiều đơn vị lưu trú, lữ hành.

“Điểm lợi là du khách cả nội địa hay thế giới tới các thành phố du lịch của Việt Nam không chỉ nghe nhạc mà thưởng thức 1 tour du lịch. Đây cũng thường là tệp khách mạnh dạn chi tiêu, từ đó mang lại nguồn lợi lớn cho địa phương”, ông Việt đánh giá.

Ở góc độ này, theo ông, những đại nhạc hội như 8Wonder có lợi thế hơn khi so sánh với nhiều sự kiện âm nhạc nổi tiếng thế giới. Không ít show diễn âm nhạc dù nổi tiếng nhưng địa điểm tổ chức lại ở những nơi thiếu thốn về dịch vụ hoặc không có thế mạnh về du lịch. Du khách sau khi thưởng thức âm nhạc, nếu muốn tiếp tục nghỉ ngơi, trải nghiệm phải tốn công sức, chi phí di chuyển.

“8Wonder hoàn toàn khác. Các thành phố diễn ra 8Wonder tại Việt Nam là những thiên đường du lịch top đầu khu vực, thậm chí thế giới. Đặc biệt, ngay tại tâm điểm diễn ra sự kiện là tổ hợp trọn vẹn từ vui chơi, giải trí tới mua sắm, ẩm thực, nghỉ dưỡng của các doanh nghiệp lớn như Vinpearl/Vingroup. Hệ sinh thái hoàn chỉnh này giúp du khách đến thưởng thức lễ hội âm nhạc được tận hưởng mọi nhu cầu với dịch vụ đẳng cấp nhất mà không phải mất công di chuyển, điều này rất hấp dẫn du khách”, vị chuyên gia chỉ ra điểm khác biệt của 8Wonder.

Rộng hơn, theo các chuyên gia, lực đẩy với ngành du lịch Việt từ 8Wonder không chỉ gói gọn ở những chuyến bay mang du khách tới thưởng thức âm nhạc. Ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban thư ký Hội đồng tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB) đánh giá, du lịch Việt còn nhận được “điểm lợi vô hình” khi hình ảnh, đất nước Việt Nam được quảng bá. Ngoài ra, khi giá trị văn hóa, tinh hoa của địa phương cũng như Việt Nam được bạn bè thế giới biết tới và “mê”, các du khách sẽ tìm đến các điểm du lịch, kể cả khi không có các ngôi sao nổi tiếng.

Thực tế, theo ông Chính, đây cũng là bài học từng được áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới. Ví dụ như Liverpool, từ một thành phố cảng gần như không có lợi thế về du lịch nhưng đã phát triển được ngành công nghiệp không khói, trong đó góp công lớn là các sự kiện âm nhạc có sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Đồng tình với ý kiến này, chuyên gia Bùi Quốc Việt cho rằng, Việt Nam với lợi thế là cảnh quan, sự hiếu khách, di sản văn hóa phong phú hoàn toàn có tiềm năng đi xa hơn nhiều nước trong phát triển du lịch. “Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành hub du lịch của thế giới và các siêu đại nhạc hội như 8Wonder sẽ là chất xúc tác quan trọng”, vị chuyên gia đánh giá.