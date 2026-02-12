“Chuyến xe xuân sum vầy” của Trường ĐH Quốc tế Miền Đông đưa sinh viên về quê đón tết

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) tổ chức chương trình “Chuyến xe xuân sum vầy” nhằm hỗ trợ sinh viên về quê đón tết cùng gia đình.

Sinh viên nhận quà tết trước khi lên tàu hỏa về tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh nghệ An

Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của Công ty TNHH VSIP Nghệ An và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định. Theo kế hoạch, Công ty TNHH VSIP Nghệ An hỗ trợ vé tàu hỏa xuất phát từ Ga Dĩ An, đưa sinh viên EIU về các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Đồng thời, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định bố trí một xe 45 chỗ, đưa 45 sinh viên về Khánh Hòa và Gia Lai.

Sinh viên Nguyễn Anh Thơ chia sẻ: “Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhà trường và Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã tạo điều kiện để sinh viên được về quê sum họp cùng gia đình mỗi dịp tết đến. Những phần quà và lời chúc ý nghĩa từ thầy cô, doanh nghiệp đã tiếp thêm động lực, giúp hành trình về quê của chúng em thêm ấm áp”.

Sinh viên chụp hình lưu niệm trước khi lên xe về tỉnh Gia Lai

Hơn 15 năm hình thành và phát triển, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, EIU luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Sự quan tâm toàn diện này góp phần thu hút sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời tạo dựng niềm tin nơi phụ huynh và người học.

“Chuyến xe xuân sum vầy” chính thức lăn bánh, mang theo sự quan tâm, sẻ chia của Nhà trường và doanh nghiệp đến từng sinh viên và gia đình. Không chỉ hỗ trợ sinh viên có hành trình về quê an toàn, thuận lợi, chương trình còn lan tỏa tinh thần nhân văn, tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường – doanh nghiệp – người học.

Nhân dịp này, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông trân trọng cảm ơn Công ty TNHH VSIP Nghệ An và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đã đồng hành, góp phần để sinh viên EIU đón một mùa tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình và người thân.

XUÂN THI