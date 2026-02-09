Như Lan- Giữ trọn hương vị Tết từ niềm tin khách hàng

Thương hiệu Như Lan tiếp tục khẳng định niềm tin, sự quen thuộc của bao thế hệ người dân Sài Thành trong ngành thực phẩm. Với hơn 50 năm xây dựng uy tín, Như Lan không chỉ mang đến sự đa dạng về chủng loại mà còn là lời cam kết về chất lượng, VSATTP và giá cả bình ổn cho người tiêu dùng

Khẳng định niềm tin

Dịp Tết luôn là thời điểm nhạy cảm khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng đột biến, kéo theo đó là sự trà trộn của các loại thực phẩm quá hạn, không rõ nguồn gốc. Đối với người dân TP.HCM, cái tên Như Lan từ lâu đã trở thành một biểu tượng của sự tin cậy. Với truyền thống hơn 50 năm, đơn vị này đã xây dựng được quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về VSATTP, giúp người nội trợ trút bỏ gánh nặng lo âu khi mua sắm cho gia đình.

Bảng giá thực phẩm Tết 2026 của Như Lan cho thấy một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi phân khúc nhu cầu của người dân. Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến dòng Bánh Chưng - Bánh Tét. Từ những chiếc bánh chưng nhỏ 700g (110.000đ) đến loại đại 2kg (300.000đ), hay bánh tét chay/mặn đều được gói ghém cẩn thận, giữ trọn hương vị cổ truyền. Sức mạnh cốt lõi của Như Lan còn nằm ở hệ thống đồ nguội đa dạng bậc nhất. Người mua có thể tìm thấy tại đây từ các loại giò chả quen thuộc như chả lụa, chả quế, chả bò (300.000đ - 350.000đ/kg) đến những món cao cấp như chả cua, chả mực (450.000đ/kg). Đặc biệt, dòng sản phẩm Jambon và xúc xích (xúc xích bò xông khói, xúc xích tỏi, phô mai...) với mức giá từ 300.000đ đến 450.000đ/kg là lựa chọn hàng đầu cho các bữa tiệc hiện đại.

Giải pháp quà tặng và thực phẩm khô tiện lợi

Không chỉ phục vụ bữa ăn gia đình, Như Lan còn là địa chỉ tin cậy cho nhu cầu biếu tặng. Các loại Lạp xưởng Mai Quế Lộ, Lạp xưởng tôm, Lạp xưởng tươi trứng muối đồng giá 400.000đ/kg cùng các loại khô bò, khô mực cao cấp (giá từ 700.000đ - 900.000đ/kg) được đóng gói sang trọng, đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng. Bên cạnh đó, nhóm mứt Tết và hạt dinh dưỡng cũng rất phong phú với các loại mứt măng cầu, mứt sen, mứt gừng dẻo và hạt điều, hạt dẻ. Để mâm cỗ Tết thêm trọn vẹn, cơ sở còn cung cấp đầy đủ các món ăn kèm như dưa món, kiệu ngâm, kim chi, lỗ tai chua ngâm với mức giá rất bình dân, chỉ từ vài chục ngàn đồng cho một sản phẩm.

Giá bình ổn – luôn đồng hành cùng người tiêu dùng

Dù là một thương hiệu có tiếng và lâu đời, Như Lan vẫn duy trì chính sách giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của đa số người dân lao động. Việc niêm yết bảng giá công khai, không tăng giá đột những biến dịp cao điểm như: Lễ, Tết… là kim chỉ nam được Chị Gái (tên thường gọi thân mật của chủ Cơ sở Như Lan) duy trì trong nhiều năm qua. Ngoài ra, dịch vụ giao hàng tận nơi và nhận gói quà theo nhu cầu riêng biệt giúp thương hiệu này ghi điểm tuyệt đối trong mắt khách hàng bận rộn.

Giữa dòng chảy hối hả của thị trường, Như Lan vẫn đứng vững niềm tin, sự an tâm trong lòng khách hàng nhờ giữ vững giá trị cốt lõi: Chất lượng làm nên thương hiệu. Với danh mục sản phẩm "tận tâm" và uy tín hơn nửa thế kỷ, đây chính là địa chỉ không thể bỏ qua để người dân có một cái Tết an toàn, đậm đà và trọn vẹn hương vị truyền thống. Hệ thống cửa hàng phục vụ Tết 2026: - Cơ sở 1: 50 Hàm Nghi, phường Sài Gòn (Quận 1 trước đây), TPHCM. Điện thoại: (028) 38 29 29 70. - Cơ sở 2: 64 - 66 - 68 Hàm Nghi, phường Sài Gòn (Quận 1 trước đây), TPHCM. Điện thoại: (028) 39 14 13 38. - Cơ sở 3: 365 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu (Quận 3 trước đây), TPHCM. Điện thoại: (028) 38 29 25 90. Website: www.nhulan.vn

