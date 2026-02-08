Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu họp mặt chúc Tết các đại lý vé số nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Cuối tháng 1/2026 vừa qua, tại TP.HCM, XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu cùng Hội đồng giám sát XSKT TP.HCM tổ chức buổi họp mặt tri ân chúc Tết hệ thống các đại lý vé số khu vực miền Nam nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Tại buổi họp mặt, không khí khán phòng trở nên rộn ràng và ấm cúng với sự hiện diện của hơn 100 đại lý vé số tiêu biểu khu vực phía Nam. Đây là những "cánh tay nối dài" quan trọng, góp phần đưa thương hiệu XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu đến gần hơn với người dân trong suốt thời gian qua qua.

Ông Dương Minh Tú – Bí thư Chi bộ, Quyền Chủ tịch, Giám đốc Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt , ông Dương Minh Tú – Bí thư Chi bộ, Quyền Chủ tịch, Giám đốc Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu xúc động chia sẻ: “Dù đây là thời điểm bận rộn nhất của năm, nhưng sự có mặt đông đủ của quý đại biểu, đối tác và các anh chị đại lý từ khắp các tỉnh thành đã làm cho khán phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.”

Theo thông lệ truyền thống hàng năm, sau khi hoàn tất hội nghị tổng kết, XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu luôn dành một khoảng không gian riêng để tổ chức buổi gặp mặt thân mật.

Ông Dương Minh Tú (bên phải) tặng quà Tết cho các Đại lý vé số

Ông Dương Minh Tú nhấn mạnh, đây là dịp để mọi người cùng ngồi lại, tạm gác lại những mệt nhọc sau một năm làm việc hăng say để ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ kinh nghiệm và trao nhau những tâm tư trong cuộc sống.

Đáng chú ý, trong hai năm trở lại đây, công ty đã có bước chuyển mình đầy ý nghĩa trong công tác tổ chức. Thay vì tổ chức các buổi gặp mặt riêng lẻ theo từng khu vực như trước, công ty đã quyết định quy tụ tất cả các đại lý, đối tác về chung một "mái nhà". Sự thay đổi này không chỉ nhằm thích nghi với những chuyển biến của xã hội mà còn giúp thắt chặt hơn nữa sợi dây liên kết giữa "đại gia đình" xổ số, tạo nên một sức mạnh tổng hợp to lớn để sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn trong năm mới.

Ban lãnh đạo công ty khẳng định, thành công của XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu ngày hôm nay có dấu ấn đậm nét từ những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của các quý đại lý. Tình cảm và sự tin tưởng của các đối tác chính là động lực để công ty không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Buổi tiệc tất niên khép lại trong niềm hân hoan và những lời chúc tốt đẹp. Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, mang theo hy vọng về một năm mới "Mã đáo thành công", bình an và thịnh vượng cho toàn thể các đại lý và đối tác của XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Đoàn Văn Lộc (bên phải) - Phó Giám đốc XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu tặng quà Tết cho các Đại lý vé số

Trong năm 2025, XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nói chung vẫn tiếp tục duy trì được sự ổn định và tốc độ tăng trưởng, nhờ những yếu tố thuận lợi như luôn được thị trường tin tưởng, đón nhận. Đặc biệt, được Bộ Tài chính cho tăng hạn mức phát hành 04 kỳ vé Xuân Ất Tỵ, mỗi kỳ tăng 20 tỷ đồng và tăng doanh số phát hành từ 130 tỷ đồng/kỳ xổ lên 140 tỷ đồng/kỳ xổ từ ngày 01/6/2025 đã giúp Công ty có đủ lượng vé phát hành nhằm củng cố, phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới đại lý.

Trong năm 2025, XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với tổng số nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 2.350 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 220 tỷ đồng so với kế hoạch được giao với tỷ lệ vượt 10,33%.

Hiện nay, XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu đang quản lý hệ thống 106 đại lý, trong đó có 18 đại lý có doanh thu từ 100 tỷ đồng trở lên, 31 đại lý có doanh thu từ 50 đến 100 tỷ đồng. Nhóm đại lý có doanh thu từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng là 29 và 28 đại lý còn lại có doanh thu dưới 20 tỷ đồng.

Từ ngày 6-12026, nhằm nâng cao tính bảo mật, bảo vệ quyền lợi người chơi và hiện đại hóa hoạt động kinh doanh, XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát hành mẫu vé số mới có tích hợp mã QR định danh. Việc tích hợp mã QR định danh riêng biệt trên từng tờ vé số. Việc đưa mã QR định danh vào tờ vé số không chỉ là sự thay đổi về mặt hình thức mà còn mang lại những giá trị thực tế vượt trội như: chống làm giả tuyệt đối, mỗi tờ vé số sẽ sở hữu một mã QR định danh duy nhất chứa dữ liệu bảo mật đã được mã hóa. Điều này cho phép các đại lý và người chơi có thể dễ dàng kiểm tra tính thật/giả của tờ vé chỉ bằng một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh. Hệ thống sẽ ngay lập tức phản hồi thông tin xác thực, loại bỏ hoàn toàn rủi ro từ vé giả.

P.V