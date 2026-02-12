XSKT Đồng Nai: Gói trọn yêu thương trong 2000 suất quà Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày đầu năm 2026, khi sắc xuân bắt đầu len lỏi qua từng con phố, cũng là lúc những chuyến xe chở nặng nghĩa tình của Công ty XSKT Đồng Nai lăn bánh đến với các phường, xã xa xôi như Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu...

Niềm vui từ những phong bao đỏ

Tại các buổi trao quà trực tiếp, không khí diễn ra vô cùng ấm cúng. Năm nay, Công ty đã tinh tế lựa chọn hình thức trao tặng phong bao tiền mặt trị giá 500.000 đồng/suất để cho bà con tự ý mua những sản phẩm phục vụ Tết theo nhu cầu và sở thích của mình. Cụ Nguyễn Thị Chúc (75 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu), một người bán vé số dạo lâu năm, xúc động chia sẻ: "Số tiền này bằng cả tuần tôi đi bộ bán vé. Có 500 ngàn này, tôi sẽ mua thêm ít gạo ngon, cân thịt và bộ quần áo mới cho cháu nội. Cảm ơn Công ty đã nhớ đến những người già như chúng tôi."

Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh đã trực tiếp xuống từng phường, xã tận tay trao quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe bà con, tạo nên hình ảnh gần gũi, gắn kết giữa doanh nghiệp và người dân.

Ông Nguyễn Công Đức - Tổng Giám đốc Công ty XSKT Đồng Nai (thứ 5 từ phải sang) trao quà cho bà con nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Dấu ấn "Trách nhiệm" trong năm 2025

Năm 2025, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong hoạt động kinh doanh của tập thể CB-CNV, Công ty XSKT Đồng Nai đã khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực với những số liệu ấn tượng: Nộp ngân sách vượt mốc 2.000 tỷ đồng: Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh nhà đầu tư xây dựng thêm nhiều trường học, bệnh viện và đường giao thông nông thôn; Hoạt động An sinh-Xã hội thường xuyên và liên tục: Ngoài quà Tết, trong suốt năm 2025, Công ty đã thực hiện chuỗi các chương trình xã hội bền vững như: Xây dựng "Nhà Đại đoàn kết": Trao tặng hơn 50 căn nhà cho các hộ dân có nhà ở dột nát, giúp bà con "an cư lạc nghiệp"; Tiếp sức đến trường: Trao tặng hàng ngàn cuốn tập và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trước thềm năm học mới; Phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Đây là hoạt động tri ân được duy trì định kỳ hàng tháng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"…

Khép lại buổi lễ trao quà trong không khí ấm áp, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể CB-CNV Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, ông Nguyễn Công Đức – Tỗng Giám đốc công ty đã gửi gắm những lời chúc chân thành đến bà con: “Mỗi mùa xuân về, mong muốn lớn nhất của chúng tôi là được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ trên môi của bà con, đặc biệt là những người vẫn đang miệt mài mưu sinh trên từng nẻo đường với những tờ vé số. Số tiền 1 tỷ đồng tuy không thể giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng đó là tấm lòng, là sự tri ân và là lời cam kết của Công ty XSKT Đồng Nai: Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bà con. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, kính chúc quý khách hàng, các đại lý, cùng toàn thể bà con một năm mới An Khang – Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý. Chúc cho mỗi gia đình chúng ta đều được đón một cái Tết đủ đầy, ấm no và tràn ngập niềm vui!”.

HỒNG MINH