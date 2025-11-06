Cổ phiếu ngân hàng kéo giảm VN-Index

Dù tiếp tục nhận được lực đỡ từ mã trụ cột VIC nhưng VN-Index vẫn kết phiên giao dịch 6-11 với hơn 12 điểm trừ, do áp lực giảm từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Kết phiên hôm nay, VN-Index giảm 12,25 điểm (tương đương 0,74%) xuống 1.642,6 điểm. Mặc dù ghi nhận số điểm giảm 2 con số nhưng bảng điện HOSE không quá chênh lệch với 176 mã giảm so với 131 mã tăng.

Top 10 cổ phiếu khiến chỉ số giảm mạnh có sự góp mặt của hàng loạt mã ngân hàng như VPB, VCB, TCB, HDB, STB. Các mã còn lại là VHM, TCX, GAS, VJC và MSN. Ở chiều đối diện, VN-Index nhận được sự hỗ trợ của các mã VCI, BCM, BMP, KBC, VGC, HAH, PVD, CII…

Thanh khoản tiếp tục đi xuống với gần 584 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 17.863 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm. Phiên hôm nay, không có mã nào có giá trị giao dịch vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Theo đó, mã hút dòng tiền mạnh nhất thị trường là VIC chỉ đạt 963 tỷ đồng.

Áp lực giảm của chỉ số còn đến từ động thái “xả hàng” của khối ngoại. Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE. Top 5 mã bị bán ròng mạnh nhất thị trường là STB, VPB, HPG, GEX, TCB. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh MWG (182 tỷ đồng), VIC (72 tỷ đồng), VNM (31 tỷ đồng).

Sắc đỏ cũng xuất hiện bên sàn Hà Nội do áp lực cung giá rẻ. Theo đó, 2 chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index giảm lần lượt 0,55 điểm và 0,28 điểm.

THANH DUNG