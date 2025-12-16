Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

VN-Index phục hồi mạnh sau 5 phiên giảm điểm

SGGPO

Sau 5 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước đã có phiên hồi phục mạnh mẽ vào ngày 16-12, nhờ dòng tiền bắt đáy quay trở lại, giúp thanh khoản cải thiện rõ rệt và sắc xanh lan tỏa trên diện rộng.

VN-Index phục hồi mạnh sau 5 phiên giảm điểm

Phiên giao dịch ghi nhận nhiều biến động mạnh. VN-Index có thời điểm giảm sâu tới 17 điểm, nhưng lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên giúp chỉ số đảo chiều, kết phiên tăng 33,17 điểm (tương đương 2,02%), lên 1.679,18 điểm. Tính chung biên độ trong phiên, chỉ số đã tăng tới 50 điểm.

Toàn sàn HOSE có 253 mã tăng, trong đó nhiều mã tăng trần; 66 mã giảm và 51 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện mạnh, với tổng giá trị giao dịch gần 24.500 tỷ đồng, tăng khoảng 6.300 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng thanh khoản thị trường đạt hơn 26.000 tỷ đồng.

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua đà tăng mạnh ở hầu hết các nhóm ngành. Trong nhóm ngân hàng, nhiều mã tăng tích cực: HDB và EIB tăng trần; TCB tăng 3,13%, LPB tăng 3,86%, MBB tăng 2,95%, VPB tăng 2,73%...

Nhóm chứng khoán bật mạnh: VND tăng trần; SSI tăng 6,51%, SHS tăng 5,42%, VIX tăng 5,05%, HCM tăng 3,31%... Riêng cổ phiếu VCK của Công ty Chứng khoán VPS – vừa chào sàn hôm nay – giảm 15,3%.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận nhiều mã tăng trần như CEO; DXG tăng 5,83%, KDH tăng 6,76%, TCH tăng 5,85%, NLG tăng 3,21%, SCR tăng 5,83%... Riêng cổ phiếu QCG giảm sàn.

Nhóm công nghiệp và dầu khí có nhiều cổ phiếu tăng kịch trần như GEX, CII, BSR, PVD…

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,71 điểm (2,29%) lên 255,08 điểm với 104 mã tăng, 53 mã giảm và 46 mã đứng giá.

Trong khi nhà đầu tư trong nước tích cực mua vào, thì khối ngoại bán ròng nhẹ gần 76 tỷ đồng trên sàn HOSE sau phiên mua ròng trước đó. Các mã bị bán ròng nhiều nhất là VIC (gần 167 tỷ đồng), VCB (154 tỷ đồng) và DGC (hơn 122 tỷ đồng).

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Cổ phiếu VCK Công ty Chứng khoán VPS Cổ phiếu QCG TCH LPB VIX HDB KDH GEX NLG

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn