VN-Index phục hồi mạnh sau 5 phiên giảm điểm

Sau 5 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước đã có phiên hồi phục mạnh mẽ vào ngày 16-12, nhờ dòng tiền bắt đáy quay trở lại, giúp thanh khoản cải thiện rõ rệt và sắc xanh lan tỏa trên diện rộng.

Phiên giao dịch ghi nhận nhiều biến động mạnh. VN-Index có thời điểm giảm sâu tới 17 điểm, nhưng lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên giúp chỉ số đảo chiều, kết phiên tăng 33,17 điểm (tương đương 2,02%), lên 1.679,18 điểm. Tính chung biên độ trong phiên, chỉ số đã tăng tới 50 điểm.

Toàn sàn HOSE có 253 mã tăng, trong đó nhiều mã tăng trần; 66 mã giảm và 51 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện mạnh, với tổng giá trị giao dịch gần 24.500 tỷ đồng, tăng khoảng 6.300 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng thanh khoản thị trường đạt hơn 26.000 tỷ đồng.

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua đà tăng mạnh ở hầu hết các nhóm ngành. Trong nhóm ngân hàng, nhiều mã tăng tích cực: HDB và EIB tăng trần; TCB tăng 3,13%, LPB tăng 3,86%, MBB tăng 2,95%, VPB tăng 2,73%...

Nhóm chứng khoán bật mạnh: VND tăng trần; SSI tăng 6,51%, SHS tăng 5,42%, VIX tăng 5,05%, HCM tăng 3,31%... Riêng cổ phiếu VCK của Công ty Chứng khoán VPS – vừa chào sàn hôm nay – giảm 15,3%.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận nhiều mã tăng trần như CEO; DXG tăng 5,83%, KDH tăng 6,76%, TCH tăng 5,85%, NLG tăng 3,21%, SCR tăng 5,83%... Riêng cổ phiếu QCG giảm sàn.

Nhóm công nghiệp và dầu khí có nhiều cổ phiếu tăng kịch trần như GEX, CII, BSR, PVD…

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,71 điểm (2,29%) lên 255,08 điểm với 104 mã tăng, 53 mã giảm và 46 mã đứng giá.

Trong khi nhà đầu tư trong nước tích cực mua vào, thì khối ngoại bán ròng nhẹ gần 76 tỷ đồng trên sàn HOSE sau phiên mua ròng trước đó. Các mã bị bán ròng nhiều nhất là VIC (gần 167 tỷ đồng), VCB (154 tỷ đồng) và DGC (hơn 122 tỷ đồng).

Tin liên quan Cổ phiếu bất động sản tiếp tục giảm

NHUNG NGUYỄN