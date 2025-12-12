Chứng khoán giảm mạnh

Nhiều mã nằm sàn vào phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 12-12 chìm trong sắc đỏ, với hàng loạt cổ phiếu nằm sàn, đây là phiên giảm sâu thứ 4 liên tục.

Nhóm cổ phiếu bất động sản có cổ phiếu nằm sàn nhiều nhất: VHM, VRE, DXG, DIG, PDR, NVL, TCH, SCR, LDG, TAL… Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác giảm sát sàn: CEO giảm 8,68%, KDH giảm 6,15%, NLG giảm 5,45%...

Sắc xanh mắt mèo cũng xuất hiện ở các nhóm ngành khác như tài chính (VIX, EIB, VDS…), công nghiệp (GEX, CII, VSC…) , tiêu dùng (VPL, PET, TTF…). Trong đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm sâu, trên 3% như VPB giảm 5,68%, MBB giảm 3,42%, TCB giảm 4,19%, HDB giảm 4,88%, ABB giảm 3,13%, VIB giảm 4,42%, MSB giảm 3,14%, ATB giảm 3,56%... góp phần kéo VN-Index lao dốc.

Ngoài ra, nhiều nhóm cổ phiếu khác như thép, dầu khí cũng giảm mạnh: HSG giảm 6,1%, NKG giảm 6,41%, HPG giảm 2,07%; BSR giảm 5,26%, PVD giảm 4,45%, PVS giảm 3,51%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 52,01 điểm (3,06%) còn 1.646,89 điểm với đến 296 mã giảm, trong đó 31 mã giảm kịch sàn; chỉ còn 40 mã tăng và 37 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,78 điểm (2,26%) còn 250,09 điểm với 133 mã giảm, 38 mã tăng và 41 mã đứng giá. Lực bán tháo mạnh kéo thanh khoản tăng cao, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 24.700 tỷ đồng, tăng 8.300 tỷ so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 26.700 tỷ đồng, tăng 9.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 6 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 330 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC hơn 182 tỷ đồng, VCB gần 105 tỷ đồng và ACB gần 97 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN