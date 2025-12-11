Cổ phiếu VPX chính thức lên sàn HOSE

1,9 tỷ cổ phiếu của Công ty Chứng khoán VPBank (VPX) đã chính thức được niêm yết trên sàn HOSE với vốn hóa dự kiến đạt gần 64.000 tỷ đồng (2,4 tỷ USD).

Nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của VPX trên HOSE sáng 11-12

Sáng 11-12, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS - VPX). Theo đó, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã niêm yết trên HOSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là ±20%.

Như vậy, chưa đến 30 ngày sau khi VPBankS hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng, VPX đã chính thức lên sàn HOSE.

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng Giám đốc VPBankS cho biết, gần 1,9 tỷ cổ phiếu VPX đã chính thức giao dịch trên HOSE là bước vào “sân chơi lớn” với tinh thần cầu thị, quyết tâm và cam kết tuân thủ các chuẩn mực quản trị cao nhất, minh bạch và tiên phong trong phát triển sản phẩm tài chính. Dựa trên nền tảng đạt được trong 3 năm qua, VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong 3–5 năm tới, hướng đến vị thế công ty chứng khoán hàng đầu thị trường.

VPBankS đi vào hoạt động từ năm 2022 với vốn chỉ vài trăm tỷ đồng, sau hơn 3 năm đã vươn lên nhóm top 3 công ty có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường. Trong 9 tháng 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ; tổng tài sản 62.100 tỷ đồng; dư nợ margin gần 27.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn ngành. Sau IPO, hạn mức cho vay margin của công ty được nâng lên hơn 66.000 tỷ đồng, với 40.000 tỷ đồng còn lại có thể giải ngân. Trong tháng 11-2025, VPBankS cũng đạt 1 triệu tài khoản, tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán toàn thị trường.

