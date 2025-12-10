Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được tham gia vào hoạt động can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trước khi Quốc hội biểu quyết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, các sửa đổi, bổ sung trong dự thảo luật tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch và đảm bảo việc chi trả tiền gửi diễn ra hiệu quả.

Cụ thể, dự thảo quy định về hình thức công khai việc tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Việc công khai phải được thực hiện tại tất cả các điểm giao dịch nhận tiền gửi, trên trang thông tin điện tử của tổ chức tham gia BHTG, và thông qua các hình thức công khai khác do tổ chức BHTG hướng dẫn. Điều này giúp người gửi tiền dễ dàng xác định được tổ chức mình gửi tiền có được bảo hiểm hay không...

Luật mới thông qua cũng đã bổ sung quy định về trách nhiệm của NHNN trong việc cung cấp thông tin về tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng (TCTD) cho tổ chức BHTG, nhằm đảm bảo tổ chức BHTG có đủ cơ sở dữ liệu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách kịp thời, đặc biệt trong quá trình chi trả tiền gửi.

Kết quả biểu quyết thông qua dự thảo Luật BHTG (sửa đổi). Ảnh: QUANG PHÚC

Các trường hợp chi trả BHTG cũng đã được làm rõ. Tổ chức BHTG thực hiện chi trả tiền gửi cho người gửi tiền trong trường hợp TCTD bị giải thể hoặc phá sản sau khi phương án đã được phê duyệt.

Nhằm tăng cường vai trò của NHNN và tổ chức BHTG trong việc giám sát, can thiệp sớm và xử lý các TCTD yếu kém, nhằm ngăn ngừa rủi ro lan truyền và bảo vệ an toàn hệ thống, dự thảo luật quy định, trường hợp TCTD nhận tiền gửi được kiểm soát đặc biệt hoặc có mức lỗ lũy kế lớn hơn 100% vốn điều lệ và các quỹ dự trữ, NHNN sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản cho tổ chức BHTG về việc chi trả theo quy định.

Đại biểu dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật BHTG quy định tổ chức BHTG tham gia vào các hoạt động can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt. Tổ chức BHTG sẽ không cho TCTD bị kiểm soát đặc biệt vay đặc biệt để phục hồi, nhưng tham gia vào quá trình can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt. Việc tham gia này nhằm kiểm soát rủi ro và ngăn chặn rủi ro lan truyền trong hệ thống.

ANH PHƯƠNG