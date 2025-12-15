Cổ phiếu bất động sản tiếp tục giảm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần ngày 15-12 dù mở phiên VN-Index phục hồi tích cực, có thời điểm tăng gần 18 điểm, nhưng nhanh chóng quay đầu giảm vì lực cầu vẫn cao.

Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn bị bán mạnh nên tiếp tục “lao dốc”. Chỉ 3 cổ phiếu họ Vingroup giảm (VPL giảm sàn, VIC giảm 1,1% , VHM giảm 1,7%) đã lấy của VN-Index khoảng 6 điểm; "góp phần" kéo VN-Index giảm phiên thứ 5 liên tục.

Ngoài ra, các cổ phiếu bất động sản khác cũng giảm sâu: CEO giảm 5,43%, NLG giảm 5,17%, DIG giảm 3,32%, KDH giảm 2,95%, DXG giảm 2,69%, PDR giảm 3,55%, SCR giảm 3,1%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa nhưng sắc đỏ nhiều hơn: LPB giảm 3,17%, EIB giảm 2,66%, MSB giảm 1,21%, MBB giảm 1,04%, ABB giảm 1,97%; VIB, HDB, SHB, SSB giảm gần 1%. Ngược lại: VPB tăng 3,58%, STB tăng 1,74%; ACB, CTG tăng gần 1%.

Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán phục hồi tích cực: TCX tăng 6,61%, VCI tăng 1,99%, VND tăng 1,14%, HCM tăng 1,34%; MBS, CTS, VFS tăng gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, năng lượng cũng lấy lại sắc xanh: DBC tăng 4,14%, VNM tăng 2,99%, BAF tăng 1,57%, KDC tăng 1,56%; BSR tăng trần, PVD tăng 2,54%, PVS tăng 2,65%, PVT tăng 2,29%, PC1 tăng 2,91%, POW tăng 3,9%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,88 điểm (0,05%) còn 1.646,01 điểm với 188 mã giảm, 126 mã tăng và 60 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,72 điểm(0,29%) còn 249,37 điểm với 73 mã giảm, 59 mã tăng và 67 mã đứng giá.

Lực cầu yếu nên thanh khoản giảm sâu, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 18.800 tỷ đồng, giảm 6.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 20.000 tỷ đồng, giảm 6.700 tỷ đồng so với phiên trước.

Điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng gần 280 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi bán ròng 6 phiên liên tục trước đó. Tốp 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là TCX gần 169 tỷ đồng, VIX gần 247 tỷ đồng và HPG gần 136 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN