Giảm phiên thứ 3 liên tiếp, VN-Index rời mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 11-12 tiếp tục trái chiều với xu hướng tăng của nhiều thị trường quốc tế. Áp lực bán duy trì suốt phiên khiến VN-Index có lúc giảm gần 29 điểm trước khi thu hẹp mức giảm còn 20,08 điểm (1,17%), đóng cửa ở 1.698,9 điểm. Toàn sàn có 192 mã giảm, chỉ 104 mã tăng và 75 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục là tác nhân chính khiến chỉ số giảm mạnh, lấy đi khoảng 10 điểm trong tổng mức giảm hơn 20 điểm của VN-Index. Cụ thể: VPL giảm 4,8%, VHM giảm 2,32%, VIC giảm 1,88%, VRE giảm 1,67%.

Nhóm ngân hàng cũng đồng loạt điều chỉnh, góp phần kéo VN-Index lao dốc sâu hơn: VPB giảm 2,93%, STB giảm 1,85%, HDB giảm 1,24%, MBB giảm 1,19%, VCB giảm 1,03%; các mã SHB, ACB, CTG, TCB, BID, VIB giảm gần 1%.

Nhóm chứng khoán – dù đầu phiên giữ được sắc xanh – cũng quay đầu giảm vào cuối phiên. Tân binh mới lên sàn VPX giảm mạnh 9,14%; cùng với TCX giảm 2,61%, FTS giảm 1,2%, các mã HCM, SSI, SHS, VCI, CTS… đều giảm gần 1%.

Nhóm bất động sản và đầu tư công cũng diễn biến tương tự: SJC giảm 3,85%, FCN giảm 3,65%, PDR giảm 1,17%, LCG giảm 2,33%; các mã DXG, TCH, NVL, IDC, KHG, VSC… giảm gần 1%.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,61 điểm (0,24%) còn 255,87 điểm với 73 mã giảm, 67 mã tăng và 59 mã đứng giá. Thanh khoản sụt giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 16.300 tỷ đồng, giảm 3.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản khoảng 17.100 tỷ đồng.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 5 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 489 tỷ đồng. 2/3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất vẫn là cổ phiếu nhà Vingroup: VIC hơn 190 tỷ đồng, STB gần 159 tỷ đồng và VHM gần 106 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN