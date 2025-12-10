Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Nhóm ngân hàng phát hành hơn 11.300 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11-2025

SGGPO

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tháng 11-2025, của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tháng 11-2025 ghi nhận 24 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị 19.608 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi phát hành hơn 11.300 tỷ đồng, chiếm 57% toàn thị trường. Trong đó, VIB dẫn đầu với 3.000 tỷ đồng, tiếp đến là OCB 2.500 tỷ đồng, HDBank 1.800 tỷ đồng, VPBank và MSB cùng ở mức 1.000 tỷ đồng… Lãi suất trái phiếu ngân hàng duy trì thấp hơn các nhóm khác, phản ánh mức tín nhiệm cao và nhu cầu cải thiện cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn.

Nhóm doanh nghiệp bất động sản đứng thứ hai với tổng phát hành 5.130 tỷ đồng với lãi suất từ 9% – 10,3%/năm. Mức cao nhất thuộc về Becamex IDC với lô 660 tỷ đồng, lãi suất 10,3%/năm. Một số doanh nghiệp khác như May – Diêm Sài Gòn, Vipico, Nam Quang cũng phát hành các lô lớn từ 1.470 – 1.500 tỷ đồng nhằm bổ sung dòng tiền và tái cơ cấu nợ.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng phát hành riêng lẻ đạt 460.679 tỷ đồng, còn phát hành ra công chúng ở mức 50.583 tỷ đồng. Trong tháng 11-2025, các doanh nghiệp cũng mua lại 11.144 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 2% so với cùng kỳ, trong bối cảnh áp lực đáo hạn lớn với 28.082 tỷ đồng sẽ đến hạn trong tháng 12-2025 và 210.919 tỷ đồng trong năm 2026.

Theo các chuyên gia, ngành ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh và tăng trưởng huy động chậm hơn. Các ngân hàng đẩy mạnh qua kênh trái phiếu nhằm củng cố nguồn vốn trung – dài hạn theo chuẩn an toàn vốn. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến 27-11-2025, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024. Mức tăng trưởng tín dụng này vượt xa mục tiêu 16% đặt ra từ đầu năm và bỏ xa mức tăng trưởng của các năm trước đó.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tổng phát hành May – Diêm Sài Gòn Vipico VBMA Nam Quang Lô lớn Becamex IDC Tỷ đồng Trái phiếu Ngân hàng Phương Đông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn