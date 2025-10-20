Cổ Thiên Lạc - Hồng Kim Bảo đến Việt Nam giao lưu với người hâm mộ

Hai tài tử nổi tiếng của điện ảnh Hồng Công (Trung Quốc) Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo, sẽ có mặt tại Việt Nam để tham gia Gala Điện ảnh Hồng Công - Trạm Việt Nam sẽ tổ chức từ ngày 6 đến 8-11 tại TPHCM.

Đây là sự kiện do Viện hàn lâm giải thưởng điện ảnh Châu Á (Asian Film Awards Academy - AFAA) phối hợp Văn phòng kinh tế - thương mại Hồng Công tại Singapore tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan phát triển sáng tạo văn hóa Hồng Công (Cultural and Creative Industries Development Agency - CCIDAHK) và Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Công.

Cổ Thiên Lạc

Và Hồng Kim Bảo sẽ đến Việt Nam tham gia Gala Điện ảnh Hồng Công

Nhân dịp này, ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc sẽ có mặt tại TPHCM, tham gia lễ khai mạc, giao lưu với người hâm mộ.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Together We Dare to Be Powerful” (Chúng ta trở nên mạnh mẽ cùng nhau) tượng trưng cho tinh thần quyết liệt bứt phá giới hạn, không ngừng sáng tạo.

Chương trình tại Việt Nam gồm lễ khai mạc cùng 4 buổi chiếu phim, với mong muốn đưa khán giả Việt Nam bước vào thế giới màn bạc đầy bản sắc của điện ảnh Hồng Công.

Các tác phẩm được trình chiếu lần này gồm có: Cửu Long thành trại: Vây thành (Twilight of the Warriors: Walled In), Kẻ đóng thế (Stuntman), Bốn con đường mòn (Four Trails) và Cửu biệt trùng phùng (Last Song For You).

Cửu Long thành trại: Vây thành là 1 trong số 4 phim điện ảnh được trình chiếu tại sự kiện

Trước đó, sự kiện đã lần lượt tổ chức tại Bangkok, Kuala Lumpur, Phnom Penh và Jakarta, thành công đưa điện ảnh Hồng Công đến với công chúng các nước châu Á. Trạm dừng Việt Nam đánh dấu một bước quan trọng trên hành trình quảng bá phim Hồng Công (Trung Quốc), đồng thời mở ra tương lai đa dạng hóa, quốc tế hóa của nền điện ảnh này.

Theo bà Liên Bội Tuyền - Giám đốc điều hành Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á, tốc độ phát triển của thị trường điện ảnh Việt gây ấn tượng sâu sắc với nhiều người.

Do đó, việc đưa Gala Điện ảnh Hồng Công (Trung Quốc) lần đầu đến Việt Nam là dấu mốc văn hóa quan trọng, giúp khán giả Việt Nam cảm nhận được sức hút của một trong những kinh đô điện ảnh châu Á, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm với các nhà sản xuất điện ảnh Việt.

HẢI DUY