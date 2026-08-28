“Cỗ xe tam mã” đưa Vinhomes Sài Gòn Park thành tâm điểm trải nghiệm phía Tây Bắc TPHCM

Sở hữu bộ ba siêu tiện ích quy mô hàng trăm hecta gồm công viên nước VinWonders Ocean Park, vườn bách thảo Botanica Park và sân golf Vinpearl Golf Léman, Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ thiết lập chuẩn sống nghỉ dưỡng thượng lưu ngay thềm nhà cho cư dân mà còn tạo nên đòn bẩy kinh tế tuần hoàn, đón dòng khách khổng lồ đổ về Tây Bắc TPHCM.

Ba tầng trải nghiệm quy mô lớn đánh thức mọi giác quan

Trong một đại đô thị, tiện ích không chỉ được đo bằng số lượng công trình, mà còn ở khả năng tạo ra lý do để cư dân sử dụng thường xuyên và khách bên ngoài chủ động tìm đến. Công viên nước, vườn bách thảo và sân golf vì thế không đơn thuần bổ sung cảnh quan, mà có thể hình thành những hành trình vui chơi, khám phá và nghỉ dưỡng riêng.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, ba điểm đến được quy hoạch theo ba hướng bổ trợ: VinWonders Ocean Park tập trung vào vui chơi gia đình bên mặt nước; Botanica Park mở ra hành trình khám phá thế giới thực vật; Vinpearl Golf Léman hướng đến thể thao và nghỉ dưỡng ven sông. Quy mô từ hàng chục đến hàng trăm hecta cho thấy các hạng mục được định hướng vượt ra ngoài vai trò tiện ích nội khu.

Với quy mô 22,7 ha, VinWonders Ocean Park được thiết kế theo chủ đề gia đình. Trong đó, Thế giới Gia đình Thần tiên nước 11,7 ha gồm bể tạo sóng, dòng sông lười, không gian trẻ nhỏ, hệ thống đường trượt, ẩm thực và pool bar. Trải nghiệm kéo dài từ hoạt động vui chơi ban ngày đến âm nhạc, ánh sáng và lễ hội bên mặt nước vào buổi tối. Trong khi đó, thế giới Thần tiên Trẻ em 6,6 ha bổ sung các hoạt động ngoài trời, vận động và tương tác thiên nhiên, cùng khu vui chơi trong nhà.

VinWonders Ocean Park - tổ hợp giải trí nước chủ đề gia đình sôi động suốt ngày đêm. Nguồn: Vinhomes

Hòa với nhịp sống sôi động của công viên nước, Botanica Park 27 ha mang thiên nhiên độc đáo đến với cư dân và du khách. Điểm nhấn là vườn hoa nhà kính 1,5 ha, tổ chức thành năm thế giới thực vật: rừng lan nhiệt đới, vườn hoa ôn đới châu Âu, vườn thượng uyển Á Đông, không gian Địa Trung Hải và vườn địa đàng nhiệt đới.

Bước ra không gian mở, cảnh quan tiếp tục trải rộng với Vườn Bao báp 10.000 m² mang cảm hứng thảo nguyên châu Phi, Vườn hoa nhiệt đới 30.000 m² và Hồ Thiên Nga Swan Lake 12 ha - nơi du khách và cư dân có thể chèo thuyền kayak, câu cá tại chòi sinh thái hoặc chiêm ngưỡng đài phun nước trình diễn ánh sáng huyền ảo về đêm.

Đại công viên sinh thái Botanica Park - “kỳ quan xanh” mang đến không gian sinh thái độc đáo cho cư dân và du khách. Nguồn: Vinhomes

Ở lớp trải nghiệm thể thao và nghỉ dưỡng, Vinpearl Golf Léman được quy hoạch với 36 hố trên diện tích 200 ha. Sân do Golfplan (Mỹ) thiết kế theo triết lý Riparian Habitat, khai thác địa hình tự nhiên, hồ nước và hơn 200 bẫy cát chiến lược.

Bốn mẫu hố The Dell, The Biarritz, The Redan và The Volcano tạo ra các thử thách khác nhau về tầm nhìn, độ dốc, green, bunker và bẫy nước. Hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng sân golf cũng sẽ mở rộng trải nghiệm từ thi đấu sang lưu trú, gặp gỡ và tái tạo năng lượng.

Ba “động cơ” tạo động lực cho cỗ máy kinh tế của cả đại đô thị

Khi đặt cạnh nhau, ba đại tiện ích tạo nên thế cân bằng hoàn hảo giữa vui chơi năng động, thư giãn sinh thái và thể thao chuyên sâu. Sự hiện diện của “cỗ xe tam mã” giải quyết trọn vẹn hai bài toán lớn của đại đô thị: nâng tầm chuẩn sống cư dân và tạo nguồn cầu kinh tế dịch vụ nội tại.

Vinhomes Sài Gòn Park sẽ bắt đầu bàn giao nhà từ cuối năm 2027, cùng thời điểm với tiến độ về đích của các tiện ích lớn

Đối với cộng đồng cư dân, hệ tiện ích này rút ngắn khoảng cách từ nhà đến những trải nghiệm vốn đòi hỏi cả chuyến đi xa. Một buổi sáng dạo bộ giữa vườn bách thảo, buổi chiều rèn luyện trên sân golf 36 hố hay buổi tối cùng con trẻ hòa mình vào lễ hội nước đều diễn ra ngay trong bán kính sống. Giá trị thụ hưởng không chỉ nằm ở sự tiện nghi mà là chất lượng thời gian dành cho sức khỏe và gia đình.

Đối với toàn đại đô thị, bộ ba tiện ích tạo sức hút kéo dòng khách khổng lồ từ trung tâm TPHCM và các tỉnh lân cận. Nhờ lợi thế vị trí đắc địa tại cửa ngõ Tây Bắc - chỉ 15 phút tới sân bay Tân Sơn Nhất qua Quốc lộ 22, kết nối trực tiếp Vành đai 3, cao tốc TPHCM - Mộc Bài và Metro số 2 kéo dài - du khách có thể di chuyển nhanh chóng và thuận tiện.

Vinhomes Sài Gòn Park nằm ở tâm điểm của mạng lưới hạ tầng phía Tây Bắc TPHCM

Dòng khách khi đổ về đây sẽ kết nối trực tiếp với Vincom Mega Mall, Trung tâm Ẩm thực - Văn hóa Quốc tế Global Village, Trung tâm Hội nghị Convention Hall và các dãy phố thương mại sầm uất. Chuỗi điểm hẹn này kéo dài thời gian lưu trú của khách từ vui chơi, giải trí sang mua sắm, ẩm thực và hội họp, kiến tạo nền kinh tế ban đêm và dịch vụ đô thị phồn thịnh.