SACOMBANK đồng hành cùng cá nhân và hộ kinh doanh với nhiều ưu đãi đến cuối năm

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chuyển dịch theo hướng số hóa, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh, tiểu thương, chủ cửa hàng và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh không chỉ quan tâm đến nguồn vốn mà còn tìm kiếm những giải pháp giúp quản lý dòng tiền hiệu quả, nhận thanh toán thuận tiện và tối ưu chi phí vận hành.

Nhằm đồng hành cùng nhóm khách hàng này, từ nay đến hết ngày 31-12-2026, SACOMBANK triển khai chương trình "Có SACOMBANK – Tiện buôn bán – Lợi doanh thu" trên phạm vi toàn quốc với nhiều ưu đãi thiết thực.

Theo đó, khách hàng mở mới tài khoản hộ kinh doanh tại SACOMBANK và duy trì số dư bình quân trong tháng mở tài khoản sẽ được hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng. Cụ thể, khách hàng được hoàn 200.000 đồng khi duy trì số dư bình quân từ 10 triệu đồng, 500.000 đồng khi duy trì từ 50 triệu đồng và 1 triệu đồng khi duy trì từ 150 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền, chương trình còn hỗ trợ khách hàng tiếp cận các giải pháp phục vụ hoạt động kinh doanh với chi phí tối ưu. Khi đáp ứng điều kiện, khách hàng sẽđược miễn, giảm chi phí thiết bị loa thanh toán hoặc tài trợ phần mềm bán hàng trị giá đến 2 triệu đồng, đồng thời được miễn phí các gói giải pháp Digi+ và DigiMax, bao gồm tài khoản số đẹp, thẻ thanh toán và loa thanh toán theo từng gói dịch vụ.

Không chỉ mang đến các giải pháp tối ưu về chi phí, SACOMBANK còn cung cấp hệ sinh thái sản phẩm hỗ trợ người kinh doanh vận hành hiệu quả hơn. Khách hàng có thể nhận thanh toán nhanh chóng qua VietQR trên ứng dụng SACOMBANK PAY, theo dõi giao dịch tức thời với loa thanh toán phát thông báo bằng giọng nói ngay khi nhận tiền thành công, hoặc sử dụng SoftPOS để biến điện thoại, máy tính bảng Android thành thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ mà không cần đầu tư máy POS chuyên dụng.

Việc kết hợp chương trình ưu đãi với các giải pháp thanh toán giúp cá nhân và hộ kinh doanh từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán hàng, giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời tối ưu quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm thanh toán cho khách hàng. Đây cũng là nền tảng để người kinh doanh quản lý dòng tiền minh bạch hơn và sẵn sàng mở rộng quy mô khi cần thiết.

Thông qua chương trình "Có SACOMBANK – Tiện buôn bán – Lợi doanh thu", Ngân hàng tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm bằng việc phát triểnhệ sinh thái tài chính toàn diện, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tư nhân. Để biết thêm thông tin về chương trình, kháchhàng có thể liên hệ Hotline 24/7 miễn phí 1800 5858 88 hoặc truy cập tại đây

HẰNG NGUYỄN