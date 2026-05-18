Thông tin kinh tế

Coca-Cola Việt Nam 3 năm liên tiếp dẫn đầu nhóm ngành FMCG tại Giải thưởng Rồng Vàng

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026, Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam (Công ty Coca-Cola Việt Nam) tiếp tục được vinh danh là một trong 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bền vững hàng đầu Việt Nam giai đoạn 2025-2026, đồng thời giữ vững vị trí dẫn đầu nhóm doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh trong ba năm liên tiếp (2024 – 2026).

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình thực thi chiến lược “Lựa chọn hôm nay, định hình tương lai” của Công ty Coca-Cola Việt Nam, gắn chiến lược đầu tư dài hạn với mục tiêu phát triển bền vững. Có mặt tại Việt Nam hơn ba thập kỷ, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu không chỉ về quy mô và hiệu quả kinh doanh, mà còn về cam kết ESG xuyên suốt.

Bà Milly Cheng, Tổng Giám đốc Công ty Coca-Cola Việt Nam cho biết: “Với nền tảng hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Công ty Coca-Cola Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn dựa trên đổi mới, đầu tư bền vững và phát triển có trách nhiệm, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.”

THIÊN HƯƠNG

