“Viên kim cương 101 giác cắt” sắp tỏa sáng trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp

Một dự án bất động sản cao cấp được ví như “viên kim cương 101 giác cắt” đang dần lộ diện trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp (TPHCM), thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và khách hàng thượng lưu ngay từ những thông tin đầu tiên.

Theo đó, dự án được phát triển theo định hướng kiến tạo một chuẩn mực sống mới, nơi hội tụ các giá trị về kiến trúc, thiết kế xanh và trải nghiệm sống đẳng cấp. Hình ảnh “viên kim cương 101 giác cắt” được sử dụng như biểu tượng cho sự quý hiếm, tinh xảo và hoàn mỹ mà chủ đầu tư muốn gửi gắm.

Điểm nhấn của dự án nằm ở sự tham gia của nhiều đơn vị kiến trúc, thiết kế và vận hành quốc tế đến từ Italia, Pháp, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Không gian được định hướng tối ưu giá trị sử dụng, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, cảm xúc và tính thẩm mỹ hiện đại.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết, dự án được chăm chút trong từng chi tiết với kỳ vọng tạo nên một biểu tượng sống mới tại khu Đông TPHCM. Không chỉ chú trọng kiến trúc độc đáo, dự án còn hướng đến tiêu chuẩn sống xanh và hệ sinh thái tiện ích cao cấp dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Dù danh tính dự án vẫn chưa được công bố chính thức, những thông tin ban đầu đã tạo nên sự tò mò lớn trên thị trường. Hành trình khám phá “101 giác cắt” của “viên kim cương” đặc biệt này được cho là sẽ sớm hé lộ trong thời gian tới.

ĐÌNH DƯ