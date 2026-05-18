Lực đẩy từ "ngành công nghiệp không khói" và bài toán khai thác bất động sản dòng tiền tại Đà Nẵng

Cú hích từ sự bùng nổ du lịch quốc tế và các sự kiện tầm cỡ đang đưa bất động sản trung tâm Đà Nẵng, đặc biệt là dải ven sông Hàn, trở thành những "cỗ máy tạo dòng tiền" thay vì chỉ là tài sản tích lũy đơn thuần.

Xung lực từ những con số "biết nói"

4,2 triệu lượt khách lưu trú (tăng 15,3% so với cùng kỳ) trong quý 1-2026 – con số này đã phác họa nên bức tranh tăng trưởng ấn tượng của du lịch Đà Nẵng, để thành phố này tiếp tục củng cố vị thế "thủ phủ du lịch" của Việt Nam. Đặc biệt, phân khúc khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu khách. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 15,3 ngàn tỷ đồng là minh chứng cho năng lực chi trả cao của dòng khách này.

Riêng trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30-4 - 1-5 vừa qua, Đà Nẵng nằm trong top các tỉnh thành có lượng khách đông hàng đầu cả nước với 1,46 triệu lượt khách, tăng gần 35% cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24% so với năm ngoái.

Để giữ vững sức hút, Đà Nẵng không chỉ vươn lên nhờ tài nguyên thiên nhiên ban tặng, mà đã bứt phá thành một "Thành phố sự kiện và lễ hội" sôi động bậc nhất cả nước. Tiêu biểu phải kể đến Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Trở lại trong năm 2026 từ ngày 30-5 đến 11-7 với chủ đề “Đà Nẵng – Những chân trời kết nối” (Da Nang - United Horizons), chuỗi đêm trình diễn bên sông Hàn không đơn thuần là sự kiện văn hóa - du lịch, mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về một đô thị đang mở rộng kết nối vươn tầm quốc tế.

Chính những sự kiện quy mô như DIFF đã thành "thỏi nam châm" kéo dòng khách khổng lồ đổ về trung tâm thành phố. Dữ liệu từ các năm trước cho thấy, chỉ trong một tháng diễn ra lễ hội, Đà Nẵng có thể đón tới hơn 1 triệu lượt khách. Sức cầu bùng nổ này tác động trực tiếp đến thị trường lưu trú, đẩy công suất lấp đầy phòng tại khu vực lõi trung tâm và mặt sông Hàn luôn chạm mức trần 90 - 100%.

Khi nhu cầu vượt quá nguồn cung, việc giá thuê ngắn hạn tăng vọt là hệ quả tất yếu. Nhờ dòng khách đa dạng và tăng trưởng đều đặn, các căn hộ tại đây sở hữu lợi thế khai thác linh hoạt: vừa dễ dàng đón tệp khách thuê dài hạn, vừa tối ưu hóa lợi nhuận qua mô hình lưu trú ngắn ngày. Thực tế bất động sản dòng tiền tại trung tâm Đà Nẵng đang mang lại tỷ suất sinh lời lên tới 8 - 9%/năm, vượt trội so với mức 2 - 3% tại Hà Nội hay TPHCM.

Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu cụm ngành du lịch chất lượng cao chiếm 20% GRDP. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định thành phố đang trở thành một cửa ngõ quốc tế với 5 trụ cột sản phẩm chính: nghỉ dưỡng biển cao cấp, MICE, đô thị, di sản và sinh thái. Với tầm nhìn đến 2050 trở thành điểm đến hàng đầu châu Á, dư địa tăng trưởng dòng tiền từ bất động sản dịch vụ tại đây vẫn còn rất lớn.

“Bản giao hưởng” cuối cùng bên bờ sông Hàn

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông Hàn ngày càng hạn hẹp, sự chú ý của thị trường đang đổ dồn vào những dự án có khả năng khai thác ngay. Thực tế tại tòa căn hộ Panoma cho thấy, giá thuê hiện dao động từ 18-42 triệu đồng/tháng tùy diện tích - tương đương, thậm chí nhỉnh hơn mặt bằng giá thuê chung cư cao cấp tại Hà Nội và TPHCM. Đây là con số thực chứng cho hiệu quả của mô hình bất động sản dòng tiền tại lõi trung tâm.

Tiếp nối đà sôi động này, tòa tháp Symphony 5 - “bản giao hưởng” cuối cùng soi bóng sông Hàn của Sun Symphony Residence vừa ra mắt mang đến lời giải cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm có tính thanh khoản và khả năng vận hành sinh lời ngay lập tức.

Toạ lạc giao lộ Lê Văn Duyệt và Hồ Hán Thương, dự án sở hữu tầm nhìn "5 trong 1" hiếm có: sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận các tiện ích biểu tượng: 1,5km đến Cầu Rồng, 2km đến Trung tâm Hành chính, 3km đến bãi biển Mân Thái, 5km đến tổ hợp giải trí Da Nang Downtown và 7km đến sân bay quốc tế.

Đáng chú ý, sự linh hoạt trong định hướng sản phẩm của Symphony 5 nằm ở việc tối ưu hóa khả năng khai thác. Với gần 60% căn hộ studio, dự án đánh trúng nhu cầu của nhóm khách du lịch trẻ, các chuyên gia và luồng cư dân di cư đến Đà Nẵng ngày càng tăng, từ đó tối ưu hóa công suất khai thác và mang lại suất đầu tư hợp lý, thanh khoản cao.

Điểm cộng đắt giá của Symphony 5 là việc nằm trong tổ hợp Sun Symphony Residence đã hình thành, với các tòa S1, S2, S3 đang lần lượt bàn giao. Nhờ đó, dự án thừa hưởng trọn vẹn quần thể tiện ích khổng lồ bao gồm: Công viên Central Park (5.000m2), Công viên ven sông (4.000m2), mạng lưới đường dạo bộ và bến du thuyền đẳng cấp. Đặc biệt, ngay kế cận tòa tháp là Công viên thể thao rộng tới 10.000m2 do đơn vị quốc tế EGO thiết kế. Khu vực này quy tụ chuỗi sân chơi đa dạng các môn thể thao như pickleball, bóng rổ… cùng cảnh quan rợp bóng mát.

Bên cạnh đó, bản thân Symphony 5 cũng sở hữu gần 20 tiện ích nội khu đặc quyền, được thiết kế tinh tế để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống và nghỉ dưỡng của giới chuyên gia nước ngoài, các cặp đôi hay gia đình đa thế hệ. Nổi bật nhất phải kể đến bể bơi phong cách resort ngay khu vực vườn nội khu dưới chân tòa tháp, cùng không gian thư giãn đỉnh cao tại tầng 27 với sân tập yoga và vườn trên cao view trọn sông Hàn. Chính hệ sinh thái tiện ích đồ sộ, đa trải nghiệm và cộng đồng cư dân đã hình thành tại đây là "bảo chứng" giúp các chủ sở hữu Symphony 5 có thể khai thác lưu trú ngay khi nhận nhà.

