Vietcombank mang đến trải nghiệm văn hóa - giải trí dành cho khách hàng

Vietcombank x Quán Nhà Haha: PHIÊN BẢN CÓ BẠN! Qua những giao dịch số tiện lợi mỗi ngày cùng Vietcombank, bạn mở ra cánh cửa trở thành Thượng khách tại Quán Nhà Haha

Thông qua sự hợp tác này, các bên mong muốn tạo dựng một nhịp cầu kết nối các giá trị văn hóa địa phương đặc sắc với khán giả đương đại. Đây cũng là khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa nước nhà, tôn vinh những giá trị ẩm thực truyền thống vượt thời gian và đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng.

Trong bối cảnh trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu, Vietcombank chính thức trở thành Nhà đồng đầu tư của chương trình truyền hình thực tế Quán Nhà Haha, mở ra một hành trình kết nối mới giữa thương hiệu với đời sống văn hóa, giải trí và cộng đồng.

Nối tiếp sự thành công của Gia Đình Haha, Quán Nhà Haha được định vị như một hành trình trải nghiệm văn hóa thực cảnh, nơi khán giả không còn đứng ngoài màn hình để theo dõi, mà trực tiếp trở thành một phần của câu chuyện. Thông qua sự đồng hành chiến lược cùng Vietcombank, chương trình mở ra mô hình “game-like” hoàn toàn mới: khách hàng Vietcombank có cơ hội tham gia ghi hình, tương tác cùng nghệ sĩ, thưởng thức ẩm thực vùng miền và xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia.

Điểm đặc biệt của Quán Nhà Haha nằm ở việc đưa những giá trị văn hóa quen thuộc như bữa cơm gia đình, món ăn dân dã hay câu chuyện đời thường trở thành trải nghiệm giải trí mang chiều sâu cảm xúc. Từ nghệ nhân địa phương, dàn cast cho tới chính khán giả tham gia, tất cả cùng góp phần tạo nên một không gian văn hóa sống động, nơi tinh thần cộng đồng được lan tỏa một cách tự nhiên và chân thực.

Vietcombank là một trong những đơn vị tiên phong triển khai, thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn với khơi dậy giá trị văn hóa bản địa, bảo tồn những giá trị ẩm thực truyền thống vượt thời gian. Đây cũng là bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn vượt ra ngoài phạm vi dịch vụ tài chính truyền thống. Không chỉ cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, Vietcombank đang kiến tạo và hoàn thiện “hệ sinh thái phong cách sống” (Lifestyle Ecosystem) gắn với các đặc quyền trải nghiệm văn hóa, giải trí và kết nối với cộng đồng dành cho khách hàng của mình

Thông qua chương trình, khách hàng không chỉ tận hưởng những giá trị mà các sản phẩm tài chính của Vietcombank đem lại như ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank, tiền gửi tiết kiệm, thẻ ghi nợ quốc tế và các nhóm sản phẩm dành cho hộ kinh doanh mà còn nhận về những “đặc quyền cảm xúc” hiếm có như: được gặp gỡ thần tượng, tham gia một show truyền hình thực tế quy mô lớn, trải nghiệm ẩm thực bản địa và trở thành “đại sứ mỹ vị” theo đúng nghĩa.

Một trong những điểm nhấn được kỳ vọng tạo nên hiệu ứng mạnh chính là mô hình “Cast++” – nơi khán giả trở thành nhân vật của chương trình. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem, Quán Nhà Haha tạo nên trải nghiệm nhập vai hiếm thấy trên truyền hình Việt Nam: nghệ sĩ trực tiếp phục vụ món ăn, trò chuyện và đồng hành cùng khách mời trong không gian đời thực.

Giai đoạn đầu của chương trình sẽ diễn ra từ ngày 13-5 đến 02-6-2026, “Tiết Kiệm Cùng Vietcombank, Út Ha Mời Bạn Ghé Quán Nhà” mở ra những cơ hội tận hưởng đặc quyền trải nghiệm lối sống có 1-0-2

Sự đồng hành của Vietcombank và Quán Nhà Haha hứa hẹn là một trong những mô hình hợp tác đáng chú ý giữa lĩnh vực tài chính và công nghiệp giải trí tại Việt Nam hiện nay. Không chỉ tạo ra sức hút truyền thông, dự án còn cho thấy xu hướng mới: ngân hàng không chỉ đồng hành về tài chính, mà còn trở thành một phần trong đời sống tinh thần, cảm xúc và trải nghiệm văn hóa của khách hàng. Đây là giá trị gia tăng khác biệt mà ngân hàng luôn mong muốn mang lại cho quý khách hàng của mình trong suốt hành trình đồng hành cùng khách hàng và đóng góp tôn vinh, bảo vệ và trao truyền những giá trị văn hóa trường tồn của đất nước tới thế hệ tương lai.

Thông tin chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây

TRANG NGUYỄN