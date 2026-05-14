Veloz Cross bất ngờ vươn lên dẫn đầu mảng xe xăng

Thị trường ô tô tháng 4-2026 ghi nhận sự sụt giảm nhưng lại chứng kiến nhiều bất ngờ, điển hình là sự tăng trưởng đột phá của Toyota Veloz Cross với hơn 1.500 xe giao đến tay khách hàng.

Toyota là thương hiệu bán chạy nhất mảng xe xăng, dầu tháng 4-2026

Thị trường sụt giảm và những mẫu xe “điểm sáng”

Vừa qua, Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Vinfast và Hyundai Thành Công đã công bố doanh số tháng 4-3026 với hơn 60.600 xe, giảm khoảng 14,5% so với tháng trước đó. Bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất thị trường bao gồm các đại diện đến từ thương hiệu nội địa, Toyota, Mitsubishi và Mazda. Trong đó, Toyota đóng góp 2 mẫu xe là Veloz Cross và Yaris Cross với doanh số lần lượt 1.503 xe, 1.344 xe. Đây cũng là hai chiếc dẫn đầu top 10 xe bán chạy nhất thị trường xe xăng, dầu.

Sự vươn lên mạnh mẽ của Veloz Cross là một trong những điểm đáng chú ý nhất của thị trường xe tháng qua. Mẫu xe này dẫn đầu phân khúc BMPV, lật đổ ngôi vương của Mitsubishi Xpander với khoảng cách 230 xe. Bộ đôi BMPV của Toyota (Veloz Cross, Avanza Premio) đạt doanh số 1.624 xe, đây là thành tích cao nhất theo tháng kể từ năm 2023 đến nay.

Yaris Cross tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu phân khúc SUV cỡ B

Trong khi đó, Yaris Cross vẫn là mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc SUV cỡ B, tạo khoảng cách an toàn với đối thủ Mitsubishi Xforce. Vios duy trì chuỗi dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B, bỏ xa Honda City và Hyundai Accent.

Ở mảng xe Hybrid, VAMA ghi nhận 1.723 chiếc đã bán ra, nâng tổng tích lũy 4 tháng đầu năm lên 6.848 chiếc. Trong đó, Toyota chiếm đến 62% thị phần với 1.069 xe. Corolla Cross HEV là mẫu xe xăng lai điện bán chạy nhất thị trường.

Mảng xe bán tải có triển vọng phát triển khi ổn định về chính sách, niềm tin của người dùng được củng cố. Ngày 30-4-2026, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 01/2026/QĐ-UBND về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Theo đó, tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định 52/2026/QĐ-UBND đã bổ sung điểm g khoản 2 Điều 5 Quyết định 01/2026/QĐ-UBND cho phép các loại xe ô tô tải pickup được phép hoạt động 24/24h. Theo đó, các dòng bán tải như Toyota Hilux được phép lưu thông cả ngày trên địa bàn Hà Nội. Từ khi ra mắt đến nay, Toyota Hilux thế hệ mới “được lòng” khách hàng Việt, bỏ xa đối thủ đồng hương. Tháng 4 vừa qua, 684 chiếc Hilux đã được bán ra, lũy kế 2.333 xe.

Cơ hội gia tăng doanh số trong tháng 5

Khởi động mùa du lịch hè với nhu cầu di chuyển tăng cao, các hãng xe đẩy mạnh chương trình khuyến mại và có cơ hội gia tăng doanh số. Toyota cũng không nằm ngoài “cuộc chơi” khi duy trì ưu đãi từ 50-100% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe chủ lực doanh số là Vios, Yaris Cross, Veloz Cross và Avanza Premio. Trong đó, bộ đôi BMPV nhận ưu đãi cao nhất, tương đương 100% lệ phí trước bạ và quà tặng bảo hiểm thân vỏ, mức giảm từ 65-70 triệu đồng với Avanza Premio và 73-75 triệu đồng với Veloz Cross. Chính sách hỗ trợ lãi suất vay 0%/năm cố định trong 1 năm đầu cũng tạo “đòn bẩy” để hai mẫu xe gầm cao đa dụng cỡ nhỏ của Toyota chinh phục khách hàng Việt.

Sở hữu xe 7 chỗ dễ dàng với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ

Trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, khách hàng Việt hoàn toàn có khả năng sở hữu một mẫu xe gầm cao, không gian nội thất rộng rãi với 7 chỗ ngồi. Veloz Cross, Avanza Premio với chiều dài cơ sở lên đến 2.750mm, chế độ sofa còn giúp gập phẳng các hàng ghế, linh hoạt tùy từng nhu cầu sử dụng. Bởi vậy, mẫu xe này không chỉ là lựa chọn cho các gia đình đông thành viên mà còn được khách hàng dịch vụ ưa chuộng. Sức hút của Veloz Cross cho thấy, những mẫu xe tiết kiệm, bền bỉ, ổn định lâu dài vẫn là tiêu chí hàng đầu khi chọn xe của nhóm khách hàng phổ thông. Sự đổi mới về thiết kế, trang bị tiện ích phong phú như màn hình giải trí cỡ lớn kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây, điều hòa tự động cho đến các tính năng an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense giúp mẫu xe này đáp ứng vừa vặn nhu cầu của khách hàng trẻ, khách hàng gia đình.