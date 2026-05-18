Thông tin kinh tế

Generali Việt Nam khẳng định vị thế trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 – Golden Dragon Awards 2026, với danh hiệu “Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm” (Pioneer in Innovation of Insurance Products).

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Generali Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, không ngừng đổi mới danh mục sản phẩm theo hướng thiết thực, linh hoạt và dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi đây là năm thứ 10 Generali Việt Nam đồng hành cùng Chương trình Rồng Vàng. Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Generali tại khu vực châu Á. Trong suốt 15 năm có mặt tại Việt Nam, chúng tôi kiên định với cam kết đầu tư lâu dài, nâng cao năng lực vận hành, phát triển các giải pháp bảo vệ toàn diện để mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng. Danh hiệu tại Chương trình Rồng Vàng năm nay là sự ghi nhận ý nghĩa cho hành trình đó”.

UYÊN VY

