Phú Mỹ Hưng tổ chức Ngày hội Hướng về Trẻ em lần thứ 15 - 2026

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 năm nay, đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ tiếp tục không khí lễ hội với sự kiện “Phú Mỹ Hưng Hướng Về Trẻ Em” lần thứ 15 - 2026. Chương trình sẽ diễn ra vào chiều thứ Bảy (30-5-2026) từ 15:00 đến 21:00 và cả ngày Chủ Nhật (31-5-2026) từ 8:00 đến 18:00 tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TPHCM, với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”.

"Chơi để học" tại Ngày hội Phú Mỹ Hưng - Hướng về Trẻ em lần 14-2025

Được tổ chức thường niên suốt 15 năm qua, ngày hội đã trở thành sân chơi quen thuộc dành cho thiếu nhi và các gia đình tại TP.HCM và các khu vực lân cận vào mỗi dịp hè. Năm nay, chương trình tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng theo tinh thần “Play to Learn”, giúp trẻ vừa vui chơi vừa phát triển kỹ năng.

Các hoạt động được thiết kế phong phú ở nhiều lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, sáng tạo, thể thao, trò chơi vận động và trò chơi dân gian. Qua đó, các em có cơ hội rèn luyện thể chất, phát triển tư duy và nâng cao kỹ năng mềm trong môi trường vui tươi, gần gũi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành cũng chuẩn bị nhiều phần quà dành cho các em nhỏ tham gia hoạt động. Với không gian mở cùng nhiều trải nghiệm thú vị, Ngày hội Hướng về Trẻ em lần 15 hứa hẹn tiếp tục là điểm đến ý nghĩa cho các gia đình trong mùa hè năm nay.