Thông tin kinh tế

Hơn 1.000 gian hàng góp mặt tại triển lãm nội thất thông minh lớn nhất năm 2026

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ BIFA (BIFA JSC) vừa công bố tổ chức Triển lãm quốc tế giải pháp nội thất thông minh Việt Nam 2026.

Bà Dương Thị Tú Trinh, Tổng Giám đốcBIFA JSC phát biểu tại buổi công bố

Ban tổ chức cho biết, SFS 2026 quy tụ hơn 1.000 gian hàng trên diện tích trưng bày hơn 10.000m², với sự tham gia của nhiều thương hiệu công nghệ trong và ngoài nước như KDT, Riken, Xin Yue Mustang, Haimer, Elite Robot… cùng các nhà phân phối lớn tại Việt Nam.

Điểm nhấn của triển lãm năm nay là hàng loạt giải pháp sản xuất thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), gồm robot sơn, robot cắt gỗ, hệt hống lựa màu gỗ tự động, CNC Nesting tích hợp AI, máy lọng CNC AI và hệ thống thu hồi sơn hiện đại. Các công nghệ được trình diễn trực tiếp, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu năng và kết nối giao thương ngay tại sự kiện.

Không chỉ là sân chơi công nghệ, SFS 2026 còn phản ánh xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ của ngành gỗ Việt Nam sang mô hình sản xuất xanh và thông minh. Doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư CNC thế hệ mới, phần mềm ERP/MES và chuỗi cung ứng xanh nhằm giảm hao hụt nguyên liệu từ 20-30%, nâng tính minh bạch và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Theo đó, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-5 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo Bình Dương, dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.

MINH ĐỨC

