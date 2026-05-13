VINAFCO phát triển logistics xanh đường thủy

Tại cảng đường thủy nội địa Thiên Lộc Thành (xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh), Công ty Cổ phần Cảng Xanh VINAFCO đã chính thức ra mắt chuỗi dịch vụ cảng và vận tải thủy, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái logistics tích hợp theo hướng bền vững.

Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút đưa sà lan VINAFCO 268 vào vận hành

Mô hình dịch vụ mới của VINAFCO kết nối đồng bộ giữa kho bãi, cầu cảng, vận tải thủy và vận tải đường bộ, hướng tới quy trình vận chuyển liền mạch, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng cho khách hàng. Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức đưa vào vận hành sà lan VINAFCO 268, góp phần tăng năng lực vận chuyển và mở rộng mạng lưới logistics đường thủy nội địa.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt chuỗi dịch vụ cảng và vận tải thủy của VINAFCO

Ông Bùi Minh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VINAFCO, cho biết doanh nghiệp đang tập trung phát triển các giải pháp logistics thân thiện môi trường. Mô hình mới mang lại ba giá trị cốt lõi gồm nâng cao năng lực cung ứng thông qua kết nối đa phương thức, thúc đẩy logistics xanh bằng việc chuyển dịch vận tải sang đường thủy và xây dựng nền tảng vận tải ổn định cho doanh nghiệp khu vực.

Toàn cảnh cảng đường thủy nội địa Thiên Lộc Thành, nơi VINAFCO triển khai chuỗi dịch vụ cảng và vận tải thủy tích hợp

Theo ông Lưu Thế Chuyền, Trưởng đại diện Bến Lức, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, trong bối cảnh vận tải thủy ngày càng phát triển, yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, an ninh hàng hải và tuân thủ quy định pháp luật cần được đặt lên hàng đầu. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa theo hướng an toàn, bền vững và thân thiện môi trường.

VĂN SƠN