Côn Đảo: Cấp cứu kịp thời, bảo tồn chi cho một ngư dân bị chấn thương nặng

Ngay trong ngày đầu nhận nhiệm vụ, các bác sĩ luân phiên đợt 5 tại Côn Đảo đã cấp cứu thành công một ngư dân bị chấn thương nặng vùng đùi, nhờ vậy bảo tồn được chi và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Khoảng 21 giờ ngày 16-12, một ngư dân được đưa tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân Dân y Côn Đảo trong tình trạng nguy kịch do bệnh nhân bị kẹp giữa hai chiếc ghe, khiến da đùi trái bị lóc diện rộng, mất máu nhiều, có nguy cơ mất chi và đe dọa tính mạng nếu không được phẫu thuật khẩn cấp.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định hô hấp, tuần hoàn và chuyển bệnh nhân vào phòng mổ. Tại đây, những bác sĩ luân phiên từ các bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bình Dân, Nhi đồng, Lãnh Binh Thăng cùng đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế Quân Dân y Côn Đảo phải đối diện với ca tổn thương phức tạp hiếm gặp ở tuyến đảo. Vết lóc da kéo dài gần trọn vùng đùi, từ bẹn đến gối, tổn thương sâu làm đứt cơ khép đùi và một phần cơ tứ đầu đùi.

Trước hết, các bác sĩ khẩn trương cầm máu, cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vết thương. Tiếp đó là phục hồi các bó cơ bị tổn thương, khâu thưa để bảo tồn vạt da và hạn chế biến chứng. Mục tiêu điều trị không chỉ là cứu sống người bệnh, mà còn giữ lại khả năng đi lại, lao động, giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường.

Ca phẫu thuật thành công. Người bệnh qua cơn nguy kịch, chi thể được bảo tồn, nguy cơ nhiễm trùng nặng được kiểm soát. Sau 3 ngày điều trị ổn định, bệnh nhân được chuyển về Cần Thơ để tiếp tục được chăm sóc, điều trị gần gia đình.

Đây là ca cấp cứu được thực hiện ngay trong những ngày đầu công tác của các bác sĩ luân phiên đợt 5 tại Côn Đảo. Với thành tích này, Sở Y tế ghi nhận và biểu dương tập thể Trung tâm Y tế Quân Dân y Côn Đảo cùng các bác sĩ luân phiên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn người bệnh và chất lượng chuyên môn trong xử trí các tình huống cấp cứu phức tạp.

Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa của ngành y tế TPHCM được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Chương trình giúp cho người dân tại các khu vực biển đảo, vùng xa của thành phố được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn và có chất lượng, không để khoảng cách địa lý ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

KHÁNH CHI