Bệnh nhân đột quỵ được cứu sống tại Côn Đảo

Nhờ chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa của ngành y tế TPHCM đến hỗ trợ Côn Đảo, đã có thêm một bệnh nhân nhồi máu não cấp được cứu sống.

Bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo

Ngày 5-12, Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo tiếp nhận một bệnh nhân đột quỵ được đưa đến khi đã qua “khung giờ vàng” cấp cứu. BSCKI. Chu Đức Mạnh, chuyên gia Bệnh lý mạch máu não của Bệnh viện Nhân dân 115 đang luân phiên tại Côn Đảo đã khám, đánh giá và chỉ định chụp CTscan khẩn cấp ngay tại Trung tâm y tế.

Hình ảnh CT được kết nối ngay lập tức về Bệnh viện Nhân dân 115 để hội chẩn từ xa với PGS.TS.BS. Nguyễn Huy Thắng và ThS.BS. Phạm Nguyên Bình. Các chuyên gia thống nhất chẩn đoán nhồi máu não tuần hoàn sau, giờ thứ 12. Dựa trên các bằng chứng khoa học mới về mở rộng cửa sổ điều trị, ê kíp đã quyết định tiến hành tiêu sợi huyết tĩnh mạch ngay tại Côn Đảo.

Chỉ sau 3 giờ truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân được cải thiện rõ rệt: nói rõ hơn, tự đi lại được, điểm NIHSS cải thiện đáng kể. Đây là trường hợp thứ hai tại Côn Đảo được cứu sống bằng tiêu sợi huyết dưới sự phối hợp của bác sĩ luân phiên và mạng lưới hội chẩn từ xa với các chuyên gia đầu ngành.

Sở Y tế đánh giá, chương trình luân phiên bác sĩ đến Côn Đảo thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực như xử trí thành công nhiều ca bệnh nặng trước đây phải chuyển về đất liền, giảm rủi ro trong vận chuyển cấp cứu đường biển, đường hàng không. Đặc biệt là nâng cao năng lực thực hành chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ, tạo niềm tin mạnh mẽ cho người dân vào hệ thống y tế. Từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách y tế, đưa Côn Đảo tiến gần hơn tới mục tiêu mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe bình đẳng và kịp thời.

KHÁNH CHI