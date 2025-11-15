Y tế - Sức khỏe

Hội chẩn trực tuyến, kịp thời cứu sống ngư dân bị đa chấn thương tại Côn Đảo

SGGPO

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo vừa thực hiện một ca cấp cứu khẩn cấp, cứu sống ngư dân bị đa chấn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ luân phiên đợt 3 công tác tại Côn Đảo và ê kíp gây mê đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân
Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội và mất máu do nhiều vết thương toàn thân. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận ngoài chấn thương nghiêm trọng tại vùng đầu, vai, tay, lưng, bệnh nhân còn bị tụ máu ngoài màng cứng vùng trán.

Các bác sĩ tại Côn Đảo đã khẩn trương thực hiện quy trình hội chẩn trực tuyến liên chuyên khoa với các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện nhân dân 115, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bình Dân. Qua đó, các chuyên gia thống nhất cần phẫu thuật ngay để xử trí cầm máu khẩn và khâu phục hồi vết thương.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ, bệnh nhân đã tạm ổn định và đang được theo dõi tích cực về tình trạng máu tụ ngoài màng cứng cùng các vết thương phức tạp khác.

PGS. TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: “Sở ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phục vụ người bệnh hết mình của đội ngũ y bác sĩ đang luân phiên công tác tại Côn Đảo. Đồng thời hoan nghênh sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn từ xa kịp thời của chuyên gia các bệnh viện tuyến cuối thành phố, tất cả vì mạng sống của người bệnh ở đảo xa”.

KHÁNH CHI

