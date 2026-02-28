Pháp luật

Khởi tố Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

SGGPO

Ngày 28-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), để điều tra hành vi nhận hối lộ.

MC.jpg
Một vụ khai thác gỗ trái phép tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar

Theo tìm hiểu, từ năm 2021 đến đầu 2026, ông Nguyễn Văn Tiến làm Phó Giám đốc phụ trách rồi làm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar.

Công ty này đang quản lý, khai thác và bảo vệ diện tích rừng hơn 16.000ha, trong đó, hơn 5.000ha rừng tự nhiên. Giai đoạn 2015 - 2019, tại công ty đã xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định, công ty để mất hơn 303ha rừng, gần 29.000m³ gỗ bị cưa hạ, gây thiệt hại hơn 29,4 tỷ đồng.

Vụ việc bị phát giác sau khi lực lượng công an bắt quả tang 4 đối tượng khai thác gỗ trái phép vào tháng 8-2019, từ đó mở rộng điều tra các sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Hồng Mạnh, cựu giám đốc công ty này, cùng 8 cán bộ đã bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

UBND tỉnh Đắk Lắk Phá rừng Bắt quả tang Công an Cục Quản lý Dược thiếu trách nhiệm khai thác rừng trái phép

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn