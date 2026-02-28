Khởi tố Giám đốc Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Ngày 28-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Một vụ khai thác gỗ trái phép tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar

Theo tìm hiểu, từ năm 2021 đến đầu 2026, ông Nguyễn Văn Tiến làm Phó Giám đốc phụ trách rồi làm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar.

Công ty này đang quản lý, khai thác và bảo vệ diện tích rừng hơn 16.000ha, trong đó, hơn 5.000ha rừng tự nhiên. Giai đoạn 2015 - 2019, tại công ty đã xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định, công ty để mất hơn 303ha rừng, gần 29.000m³ gỗ bị cưa hạ, gây thiệt hại hơn 29,4 tỷ đồng.

Vụ việc bị phát giác sau khi lực lượng công an bắt quả tang 4 đối tượng khai thác gỗ trái phép vào tháng 8-2019, từ đó mở rộng điều tra các sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Hồng Mạnh, cựu giám đốc công ty này, cùng 8 cán bộ đã bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

MAI CƯỜNG