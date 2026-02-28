Một cựu giám đốc chiếm đoạt 2 triệu USD khi được nhờ "chạy" cho đoàn kiểm tra

Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm) đưa 2 triệu USD cho Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng), để tiếp cận đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, ông Thiêm đã chiếm đoạt số tiền này.

Như Báo SGGP thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án sai phạm tại dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tỉnh Ninh Bình).

Trong kết luận, cơ quan điều tra đã làm rõ 1 giám đốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình

Theo đó, tháng 3-2021, đoàn kiểm tra làm việc với Bộ Y tế, có nội dung liên quan dự án xây mới cơ sở 2 của 2 bệnh viện nêu trên.

Quá trình làm việc, đoàn kiểm tra mời ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) đến báo cáo, giải trình về tiến độ 2 dự án và các vi phạm khuyết điểm. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra trao đổi với ông Thắng rằng, 2 dự án có rất nhiều sai phạm.

Sau đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng thông qua Nguyễn Hữu Tuấn (khi đó là Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm) và Lê Thành Công (cựu kế toán trưởng của Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm), về tiếp cận đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ.

Ông Công sau đó dẫn ông Thắng đến nhà ông Lê Thanh Thiêm để nhờ, vì ông Thiêm có mối quan hệ xã hội rộng và có quan hệ đồng hương với trưởng đoàn kiểm tra.

Tại nhà mình, ông Thiêm yêu cầu ông Thắng chuẩn bị 2 triệu USD để lo việc. Sau đó, ông Thắng lấy tiền từ nguồn của các nhà thầu chi phần trăm cho Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, rồi 3 lần đưa tiền cho ông Thiêm.

Cụ thể, khoảng giữa tháng 9-2021, ông Thắng đưa 1 triệu USD tại một nhà hàng ở Hà Nội; ngày 27-9-2021, đưa 600.000 USD tại nhà ông Thiêm; những ngày sau đó, đưa thêm 400.000 USD cũng tại nhà của ông Thiêm.

Sau khi nhận được 2 triệu USD, ông Thiêm đã chiếm đoạt số tiền này và không chi cho cá nhân, tổ chức nào.

Trong khi đó, ông Thiêm khai, đã có 2 lần đưa tổng cộng 1,4 triệu USD cho đại diện đoàn kiểm tra, để tạo điều kiện cho Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm và cá nhân ông Nguyễn Chiến Thắng.

Còn đại diện đoàn kiểm tra cho biết, không được ông Thiêm nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho ông Thắng và Bộ Y tế liên quan nội dung kiểm tra. Vị này cũng khẳng định, không nhận tiền từ ông Thiêm.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, số tiền 2 triệu USD (tương đương hơn 45 tỷ đồng) đã bị ông Thiêm chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, các bị can (ngoài Lê Thanh Thiêm) đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

ĐỖ TRUNG