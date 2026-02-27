Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm

Chiều 27-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3, điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có các bị can: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT).

Liên quan vụ án, 2 bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Theo kết luận điều tra, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 2 dự án (Xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “cho phép thuê tư vấn nước ngoài”. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký tờ trình để trình bà Nguyễn Thị Kim Tiến, từ đó ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài thực hiện lập 2 dự án và phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án được duyệt, bị can Nguyễn Chiến Thắng bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định pháp luật. Từ đó, liên danh VK Studio - Viện TTB thực hiện các gói thầu tương ứng và phối hợp với bị can Đào Xuân Sinh hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định các gói thầu liên quan.

Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị can liên quan gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Ngoài các bị can đã khởi tố và đề nghị truy tố, kết luận điều tra nêu còn một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau nhưng được miễn trách nhiệm hình sự, hoặc phân hóa không xử lý hình sự, hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến một số nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan này tách hành vi, tài liệu liên quan và chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

ĐỖ TRUNG