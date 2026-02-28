Pháp luật

Bắt 3 đối tượng giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản người đi đường

SGGPO

Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa truy xét, bắt 3 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản của người đi đường.

Ba đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người đi đường đã bị bắt giữ. Ảnh: CATĐN
Ba đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người đi đường đã bị bắt giữ. Ảnh: CATĐN

Trước đó, tối 24-2, anh T.H.M. (19 tuổi, trú phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy chở bạn dừng tại đèn đỏ ở giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn, thì bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, tự xưng là công an và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nhóm đối tượng khống chế nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata (phường Long Bình), lấy lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe.

Các đối tượng buộc nạn nhân đưa 500 ngàn đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua hôm sau, anh M. đến Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa trình báo vụ việc.

Chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai, gồm: Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp) – đối tượng cầm đầu, Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài) và Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân).

Tang vật được công an thu giữ gồm 2 xe mô tô, 4 điện thoại di động, 3 bộ đàm và số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

giả danh công an lỗi giao thông chiếm đoạt tài sản cưỡng đoạt tài sản tang vật

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn