Bắt 3 đối tượng giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản người đi đường

Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa truy xét, bắt 3 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản của người đi đường.

Ba đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người đi đường đã bị bắt giữ. Ảnh: CATĐN

Trước đó, tối 24-2, anh T.H.M. (19 tuổi, trú phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy chở bạn dừng tại đèn đỏ ở giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn, thì bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, tự xưng là công an và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nhóm đối tượng khống chế nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata (phường Long Bình), lấy lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe.

Các đối tượng buộc nạn nhân đưa 500 ngàn đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua hôm sau, anh M. đến Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa trình báo vụ việc.

Chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai, gồm: Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp) – đối tượng cầm đầu, Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài) và Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân).

Tang vật được công an thu giữ gồm 2 xe mô tô, 4 điện thoại di động, 3 bộ đàm và số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.

PHÚ NGÂN