Công an kiểm tra công ty mua bán nợ ở TP Thủ Đức

Trưa 28-3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức vẫn đang phong tỏa, kiểm tra công ty mua bán nợ Galaxy trong Chung cư Linh Tây.

Từ sáng, hàng trăm công an đã ập vào Chung cư Linh Tây, TP Thủ Đức, TPHCM để kiểm tra công ty mua bán nợ Galaxy. Xung quanh khu vực có rất đông lực lượng như: CSGT, CSCĐ, bảo vệ dân phố… túc trực phong tỏa đường vào. Người ra vào đều được giám sát kiểm tra kỹ lưỡng.

Trước đó, ngày 15-3, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Nhóm bị can này là quản lý, nhân viên thu hồi nợ của Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Thế Hệ Trẻ.