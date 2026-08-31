Công an TP Huế dọn dẹp trường mới xây, giúp học sinh vùng cao kịp ngày khai giảng

Hai ngôi trường vừa xây dựng từng bước sạch đẹp, khang trang, an toàn, sẵn sàng đón thầy cô và các em học sinh bước vào năm học mới.

Video: Công an TP Huế hỗ trợ vệ sinh trường học

Ngày 31-8, Ban Thanh niên Công an TP Huế tiếp tục huy động gần 100 lượt đoàn viên, thanh niên, phối hợp với lực lượng địa phương tổng dọn vệ sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4. Đây là 2 trường nội trú vừa được xây mới tại các địa phương miền núi phía Tây TP Huế.

Công an dọn dẹp, vệ sinh trường để kịp năm học mới

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, các đoàn viên, thanh niên chia thành nhiều nhóm, tập trung thu gom, vận chuyển sắt thép, vật liệu xây dựng, dọn đất đá, vệ sinh sân trường, đường nội bộ, khuôn viên và các khu vực phục vụ học tập, sinh hoạt.

Gần 100 lượt đoàn viên, thanh niên, phối hợp với lực lượng địa phương tổng dọn vệ sinh trường học mới

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế, việc đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các trường được đầu tư đồng bộ từ phòng học, phòng chức năng đến khu sinh hoạt, sân thể thao và các hạng mục phục vụ học sinh nội trú, bán trú... “Khi trường đi vào hoạt động ổn định, Sở GD-ĐT sẽ bàn giao cho địa phương quản lý theo phân cấp, đồng thời tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn”, ông Nguyễn Tân cho biết.

VĂN THẮNG