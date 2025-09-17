Bắt quả tang đôi nam nữ livestream cá độ tài xỉu trên TikTok

Ngày 17-9, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức livestream trên TikTok, bắt quả tang đôi nam nữ tổ chức cá cược trực tuyến tại xã Mỹ Đức Tây.

Các đối tượng thực hiện hành vi livestream tổ chức đánh bạc bằng hình thức tài xỉu trên mạng xã hội TikTok. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Mỹ Đức Tây kiểm tra một căn nhà ở ấp Mỹ Hưng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1991) và Lê Hoàng Vũ (sinh năm 1987, cùng ngụ xã Mỹ Đức Tây) đang phát trực tiếp trên tài khoản TikTok “Tuyết tỷ 1402” để tổ chức cho nhiều người chơi cá cược tài xỉu. Tiền thắng thua được thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Tang vật thu giữ gồm 14 viên xí ngầu (3 viên đang trên đĩa lắc), một bảng kê tỷ lệ hoa hồng, 3 thẻ ATM, 6 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Cùng thời điểm, công an mời Trần Văn Hiếu (sinh năm 2001, ngụ phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) đến làm việc do nghi có hành vi gá bạc cho Tuyết.

Hiện vụ việc được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NGỌC PHÚC