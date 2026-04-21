Đề xuất không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, thuế GTGT trong luật

Chiều 21-4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, chiều 21-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo tờ trình, từ đầu năm 2026 đến nay, tác động từ tình hình thế giới khiến kinh tế trong nước có nhiều biến động; giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, nhất là khu vực quy mô nhỏ; đồng thời bảo đảm công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh với doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp, dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể tại luật ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT đối với hộ, cá nhân kinh doanh mà giao Chính phủ quy định.

Cùng với đó, dự thảo sửa đổi Luật Thuế TNDN theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này, cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo thẩm quyền.

Dự thảo luật cũng sửa đổi quy định về thuế suất thuế TTĐB đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Tờ trình nêu rõ, việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế.

Về hiệu lực thi hành, để bảo đảm hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ được áp dụng đồng bộ các chính sách thuế trong năm 2026, đồng thời tạo thuận lợi trong kê khai, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính, dự thảo luật quy định luật có hiệu lực kể từ ngày được thông qua; riêng các quy định về thuế TNCN, TNDN, GTGT có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua luật ngay tại kỳ họp này.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra, chiều 21-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, Luật Thuế TNDN, Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TTĐB.

Về sửa đổi, bổ sung thuế TNCN và thuế GTGT, đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, tờ trình chưa thể hiện cụ thể phương án điều chỉnh ngưỡng doanh thu dự kiến tăng hay giảm so với quy định hiện hành, nên chưa làm rõ định hướng áp dụng chính sách; đồng thời, phần đánh giá tác động cũng chưa định lượng được ảnh hưởng đối với nguồn thu ngân sách.

Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến, làm cơ sở thuyết phục và đầy đủ hơn cho quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chính sách; đồng thời nghiên cứu xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế phù hợp để hỗ trợ phát triển hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một số ý kiến cho rằng, khi xem xét, ban hành Luật Thuế TNCN và Luật Thuế GTGT, Quốc hội đã thảo luận kỹ các nội dung này. Việc quy định cụ thể mức ngưỡng trong luật nhằm bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch; đồng thời việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mức ngưỡng đã bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, đề nghị Chính phủ giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo, thuyết phục hơn về lý do đề xuất giao Chính phủ quy định mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế.

Về bổ sung quy định thuế TNDN, đa số ý kiến thống nhất với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trong luật mức doanh thu được miễn thuế để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng; đồng thời giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền xem xét, điều chỉnh khi cần thiết nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn.

Về sửa đổi, bổ sung biểu thuế TTĐB, các ý kiến đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo đánh giá tác động của việc sử dụng các loại xe chạy bằng pin, trong đó cần xem xét toàn diện, đầy đủ cả ưu điểm và hạn chế, tránh chỉ tập trung vào mặt tích cực mà chưa đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ đến các hạn chế.

