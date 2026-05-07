Luật Thủ đô năm 2026: Không gian pháp lý đột phá để Hà Nội phát triển bền vững

Ngày 7-5, TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành chức năng.

Về phía TP Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội. Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành và 126 xã, phường trên địa bàn thành phố, với hơn 8.000 đại biểu tham dự.

Quán triệt một số nội dung cơ bản Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 tới các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, Luật Thủ đô năm 2026 là “không gian pháp lý đột phá”, tạo nền tảng thể chế mới, mở ra dư địa phát triển, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần phân quyền mạnh mẽ, trao quyền chủ động toàn diện cho chính quyền thành phố, Luật Thủ đô năm 2026 kỳ vọng sẽ tạo động lực để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Đặc biệt, trong nội dung Luật Thủ đô năm 2026 tạo ra 3 nhóm đột phá lớn gồm: đột phá về thể chế, đột phá về tư duy phát triển, đột phá về không gian phát triển. Đây được xem là những nền tảng quan trọng để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới.

Trong đó, về đột phá thể chế, Luật Thủ đô năm 2026 xác lập nguyên tắc phân quyền triệt để, toàn diện, đồng thời phân định rõ thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Chính quyền thành phố được giao 199 thẩm quyền khác với quy định hiện hành, hoặc mới hoàn toàn nhằm nâng cao tính tự chủ, tự quyết và trách nhiệm giải trình trong quản trị Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn lớn của Luật Thủ đô năm 2026 là mở rộng không gian phát triển của Hà Nội, để liên kết mạnh mẽ với các địa phương trong vùng Thủ đô và các vùng kinh tế khác, đóng vai trò điều phối, dẫn dắt các hoạt động liên kết về giao thông, môi trường, logistics, kiểm soát dịch bệnh và phân bổ nguồn lực phát triển.

Đối với lĩnh vực phát triển đô thị, luật cho phép Hà Nội chủ động triển khai mô hình TOD - phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, xây dựng đô thị nén, đô thị xanh, đô thị thông minh gắn với hệ thống đường sắt đô thị và các điểm kết nối giao thông công cộng; đồng thời thành phố được chủ động chỉnh trang, tái thiết đô thị, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và các loại hình nhà ở phục vụ an sinh xã hội.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã quán triệt, triển khai các nội dung chính Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Trong đó, nhấn mạnh việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.

NGUYỄN QUỐC