Công bố các quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM

Chiều 26-8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi lễ.

Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ HĐND TPHCM là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Đảng bộ HĐND TPHCM có 6 tổ chức đảng trực thuộc: Chi bộ Công tác Quốc hội, Chi bộ Công tác HĐND, Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Chi bộ Ban Đô thị và Chi bộ Ban Pháp chế. Đồng thời, chuyển giao Đảng bộ Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM cùng 103 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM về trực thuộc Đảng ủy HĐND TPHCM.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy HĐND TPHCM thực hiện theo quy định của Trung ương và quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND TPHCM có 15 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND TPHCM có 5 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Bí thư Đảng ủy HĐND TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể TPHCM có 22 tổ chức đảng trực thuộc, gồm: Đảng bộ Ban Công tác Công đoàn; Chi bộ Ban Công tác Nông dân; Chi bộ Ban Công tác Cựu chiến binh; Đảng bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi; Đảng bộ Ban Công tác Phụ nữ; Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố; Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố; Đảng bộ Đoàn Luật sư Thành phố; Chi bộ Liên minh Hợp tác xã Thành phố; Chi bộ Hội Chữ thập đỏ Thành phố; Chi bộ Hội Luật gia Thành phố; Chi bộ Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố; Chi bộ Hội Người mù; Chi bộ Hội Nhà báo Thành phố; Chi bộ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố; Chi bộ Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố; Chi bộ Hội Đông y Thành phố; Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo; Chi bộ Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Chi bộ Ban Công tác Xã hội; Chi bộ Văn phòng; Chi bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra.

Đồng thời, chuyển giao Đảng bộ MTTQ Việt Nam TPHCM và 1.792 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM về trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM thực hiện theo quy định của Trung ương và quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chúc mừng các tập thể nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TPHCM gồm 16 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí. đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Ngoài ra, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9-2026. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG Việc điều chỉnh này được thực hiện thống nhất với các chỉ đạo mới nhất từ Trung ương. Cụ thể, tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương; giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Ngày 31-7-2026, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng được chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Trước đó, đầu năm 2025, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận được hợp nhất thành Ban Tuyên giáo và Dân vận. Chủ trương này được triển khai đồng loạt từ cấp Trung ương đến các cấp ủy địa phương trên cả nước, trước khi có sự điều chỉnh trở lại như hiện nay.

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THU HƯỜNG - LÊ THOA