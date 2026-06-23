Công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập vào ngày 30-6

Sáng 23-6, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, điểm chuẩn lớp 10 thường của các trường THPT công lập dự kiến được công bố vào ngày 30-6.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Theo đó, 16 giờ hôm nay (23-6) là hạn chót học sinh và phụ huynh nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên, trường THPT triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 và học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập.

Trước đó, vào ngày 19-6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp.

Học sinh và phụ huynh có 5 ngày hoàn tất thủ tục nhập học gồm xác nhận trực tuyến trên cổng tuyển sinh của thành phố và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường trúng tuyển. Những học sinh đã hoàn tất hồ sơ nhập học lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp, tuyển thẳng lớp 10 công lập sẽ được đưa ra khỏi danh sách xét tuyển vào lớp 10 thường.

Lý giải về việc chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 thường, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, trước khi sáp nhập ba địa phương trước đây là TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc xét tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 thường ở một số khu vực được thực hiện theo phương thức xét hết nguyện vọng 1 rồi mới đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Cách làm này có nhược điểm là ở một số trường, toàn bộ chỉ tiêu đã được xét hết ngay từ nguyện vọng 1, khiến nguyện vọng 2 và 3 gần như không còn cơ hội, gây thiệt thòi cho học sinh.

Năm nay, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính với địa bàn thi và xét tuyển trải rộng, Ban Chỉ đạo tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đã thống nhất chuyển sang phương án xét đồng thời cả 3 nguyện vọng và công bố kết quả cùng lúc.

"Việc này nhằm tránh tình trạng thí sinh "ảo", thí sinh đã trúng tuyển trường chuyên cũng đồng thời có tên trong danh sách trúng tuyển lớp 10 thường. Ngành giáo dục và đào tạo chậm công bố điểm chuẩn lớp 10 thường là nhằm rà soát và làm sạch dữ liệu tuyển sinh, đảm bảo chỗ học lớp 10 thường đến đúng với học sinh có nhu cầu nhập học thực tế", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho hay.

Bên cạnh đó, năm nay cũng là năm đầu tiên hệ thống tuyển sinh của thành phố đồng bộ dữ liệu xác nhận nhập học của học sinh trúng tuyển vào 5 trường THPT chuyên ở TPHCM, trong đó có 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM và một trường thuộc Đại học quốc gia TPHCM.

Cụ thể, trong cùng khoảng thời gian từ ngày 20 đến 23-6, những học sinh trúng tuyển đồng thời vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TPHCM) và một trong 4 trường THPT chuyên thuộc Sở GD-ĐT TPHCM (THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn) sẽ chọn nhập học một trong 5 trường nói trên.

Sau khi học sinh xác nhận nhập học vào trường nào thì hệ thống tuyển sinh sẽ khóa mục xác nhận của học sinh này trên hệ thống tuyển sinh của những trường còn lại.

Việc dùng chung dữ liệu tuyển sinh giúp xác định chính xác lựa chọn của từng học sinh, loại bỏ tình trạng xác nhận trúng tuyển "ảo", một học sinh vừa có chỗ học ở trường chuyên thuộc Sở GD-ĐT TPHCM vừa có tên trong danh sách nhập học của Trường Phổ thông Năng khiếu, đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh.

THU TÂM