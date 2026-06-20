Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM đạt 28,75 điểm

Trưa 20-6, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TPHCM là thí sinh Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường TH-THCS Hồng Ngọc với tổng điểm 3 môn thi đạt 28,75 điểm.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM

Theo đó, Nguyễn Đăng Phúc đạt 8,75 điểm môn Ngữ văn; hai môn Toán và Ngoại ngữ đạt 10 điểm. Tổng điểm ba môn thi bắt buộc (không tính điểm ưu tiên) của Phúc là 28,75 điểm.

Theo ghi nhận từ các trường THCS, năm nay số lượng học sinh đạt tổng điểm ba môn thi từ 20 điểm trở lên tăng nhẹ so với năm ngoái.

Trong đó, học sinh có học lực khá, giỏi đạt tổng điểm từ 20-23 điểm (ba môn thi); học sinh học lực trung bình đạt từ 18-20 điểm.

Từ kết quả điểm thi nói trên, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay sẽ tăng từ 1-2 điểm ở tất cả nhóm trường.

Bắt đầu từ sáng nay (20-6), các trường THCS mở cửa cho phụ huynh và học sinh đến rút hồ sơ, học bạ cấp THCS.

Từ đây đến 16 giờ ngày 23-6, học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên/tích hợp xác nhận trúng tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại các trường THPT.

Nếu phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục xác nhận trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học trong thời gian quy định, thí sinh được xem như từ chối trúng tuyển lớp 10 chuyên/tích hợp và chuyển sang chờ xét tuyển ở loại hình lớp 10 thường.

Căn cứ tình hình nộp hồ sơ thực tế và số thí sinh trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo ở các loại hình chuyên, tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695, tuyển thẳng, Sở GD-ĐT sẽ tính toán lại chỉ tiêu lớp 10 thường của các trường và công bố điểm chuẩn lớp 10 thường các trường THPT.

Việc công bố điểm chuẩn và nộp hồ sơ nhập học được hoàn thành trước ngày 1-7.

THU TÂM