Thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên và tích hợp xác nhận nhập học trước 16 giờ ngày 23-6

Chiều 19-6, Sở GD-ĐT TPHCM thông báo thời gian nộp đơn phúc khảo và nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 chuyên, lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp và tuyển thẳng lớp 10 năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Theo đó, từ 8 giờ ngày 19-6 đến 16 giờ ngày 23-6, thí sinh trúng tuyển loại hình chuyên và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn.

Riêng thí sinh trúng tuyển thẳng đến nộp hồ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển để trường thực hiện xác nhận hồ sơ trong thời gian quy định.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, nếu phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục xác nhận trúng tuyển (trực tuyến đối với loại hình chuyên, tiếng Anh theo Đề án 5695, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp đối với thí sinh tuyển thẳng) trong thời gian quy định, thí sinh được xem như từ chối trúng tuyển và chuyển sang chờ xét tuyển ở loại hình lớp 10 thường.

Cũng trong khoảng thời gian nói trên (từ 8 giờ ngày 19-6 đến 16 giờ ngày 23-6), thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp hồ sơ phúc khảo bài thi tại trường THCS đã theo học lớp 9.

Trường THCS có trách nhiệm hướng dẫn học sinh cách thức đăng ký phúc khảo, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn phúc khảo thuận tiện cho học sinh.

Dự kiến ngày 30-6, Sở GD-ĐT TPHCM công bố kết quả phúc khảo.

Từ ngày 1-7 đến ngày 2-7, Sở GD-ĐT TPHCM xét tuyển bổ sung loại hình chuyên và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 sau phúc khảo.

Từ ngày 2-7 đến chậm nhất 17 giờ ngày 3-7, học sinh và phụ huynh nộp hồ sơ trúng tuyển bổ sung loại hình chuyên và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695.

Căn cứ tình hình nộp hồ sơ thực tế và số thí sinh trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo ở các loại hình chuyên, tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695, tuyển thẳng, Sở GD-ĐT sẽ tính toán lại chỉ tiêu lớp 10 thường của các trường và công bố điểm chuẩn lớp 10 thường các trường THPT.

Việc công bố điểm chuẩn và nộp hồ sơ nhập học được hoàn thành trước ngày 1-7.

THU TÂM