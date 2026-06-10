Trường Phổ thông Năng khiếu công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10

Trưa 10-6, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TPHCM) thông báo điểm chuẩn các lớp chuyên và một số thông tin liên quan việc nhập học lớp 10 tại trường.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026

Theo đó, thí sinh trúng tuyển vào các lớp 10 chuyên của trường phải đáp ứng 4 điều kiện sau:

Thứ nhất, có điểm xét tuyển (là tổng điểm bài thi không chuyên và bài thi môn chuyên tương ứng với tổ hợp xét tuyển, trong đó điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2) bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn được công bố đối với lớp chuyên có nguyện vọng ưu tiên hơn.

Thứ hai, đã tham gia thi đủ các bài thi quy định bao gồm 3 bài thi môn không chuyên và ít nhất 1 bài thi môn chuyên; không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh; các bài thi của tổ hợp xét tuyển tương ứng đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

Thứ ba, học sinh tốt nghiệp THCS trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD-ĐT.

Thứ tư, có kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức Khá trở lên.

Thí sinh chỉ được xét trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký, những nguyện vọng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển.

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp chuyên và xác định nhập học tại Trường Phổ thông Năng khiếu phải thực hiện đầy đủ việc nộp hồ sơ nhập học để chính thức là học sinh lớp 10 của nhà trường.

Dự kiến, điểm thi lớp 10 sẽ được công bố vào lúc 22 giờ hôm nay (10-6). Thí sinh tra cứu kết quả thi và kết quả xét tuyển vào lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu bằng số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 tại địa chỉ website: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua.

Điểm chuẩn các lớp 10 chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 như sau:

THU TÂM