Công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 20-4, Văn phòng Quốc hội công bố 3 nghị quyết quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XVI về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và công tác nhân sự.

Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Tại Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16, UBTVQH phê chuẩn việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây và Đồng Phú.

Sau khi thành lập các phường này, tỉnh Đồng Nai sẽ có 95 đơn vị hành chính cấp xã. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4.

Nghị quyết số 235/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn ông Bùi Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức danh đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11-4.

Tại Nghị quyết số 234/NQ-UBTVQH16, UBTVQH phê chuẩn bà Trịnh Thị Tú Anh, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lâm Đồng, giữ chức danh đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10-4.

