Công bố nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai

Ngày 29-4, Văn phòng Quốc hội công bố 2 nghị quyết quan trọng về việc thành lập thành phố Đồng Nai và các cơ quan tư pháp của thành phố này.

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16, Quốc hội quyết định thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Sau khi thành lập, TP Đồng Nai sẽ tiếp giáp với TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30-4-2026. Kể từ ngày này, các cơ quan, tổ chức có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai sẽ được đổi tên theo tên gọi TP Đồng Nai.

Theo Nghị quyết số 252/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa án nhân dân TP Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai. Hai cơ quan này được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế cho các đơn vị này theo quy định của pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026.

ANH PHƯƠNG